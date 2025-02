Filho de Messi marca 11 gols em partida da equipe sub-13 do Inter Miami (Thiago é o filho mais velho de Lionel Messi)

Filho mais velho do astro argentino Lionel Messi, Thiago Messi se destacou em goleada do Inter Miami em partida da equipe sub-13 do clube nesta semana.

O time enfrentou o Atlanta United em um torneio local de base e superou os adversários pelo elástico placar de 12 a 0.

O principal nome da partida foi Thiago, que balançou as redes em 11 oportunidades no confronto.

Assim como o pai, o jovem argentino de 12 anos também é atacante e veste a camisa 10 do Inter Miami.

Além do garoto, o sub-13 do time também conta o filho mais velho de Luís Suaréz, Benjamin Suárez, no elenco.

U-13 Inter Miami CF destroyed Atlanta United U-13 team in the MLS Cup



Thiago Messi alone scored 11 in that game pic.twitter.com/SuThGjxLfd — Messi FC World (@MessiFCWorld) February 6, 2025

Filhos de Messi

Lionel Messi é pai de três filhos: Thiago, Mateo e Ciro. Todos os garotos são fruto do relacionamento com Antonela Roccuzzo, esposa do jogador.

A notícia Filho de Messi marca 11 gols em partida da equipe sub-13 do Inter Miami foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque