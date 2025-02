Bandeirinha é levado a hospital após ataque de torcida: ‘Não foi lesão, foi agressão’ (Diego Martín sofreu um ferimento na testa devido a ataque da torcida do Godoy Cruz )

A partida entre Godoy Cruz e Talleres, pela terceira rodada do Campeonato Argentino, foi suspensa após o auxiliar de arbitragem Diego Martín ser atingido por um objeto atirado da arquibancada. O jogo foi interrompido na volta do intervalo, com o empate sem gols no Victor Legrotaglie, estádio do Godoy Cruz, em Mendoza, nessa terça-feira (4/2).

O bandeirinha foi atingido na volta ao gramado depois do intervalo. Com ferimento e sangramento na testa, Diego Martín foi levado a um hospital. O jogo foi suspenso depois de 10 minutos de paralisação.

Um gol anulado do Godoy Cruz, assinalado por Diego Martín por impedimento, seria o motivo da agressão. Apenas torcedores do time da casa estavam no estádio em Mendoza.

Crítica aos torcedores

Na saída de campo, o árbitro Yael Falcón Pérez explicou a suspensão da partida e criticou o comportamento dos torcedores argentinos.

“Não foi uma lesão, foi uma agressão. Não há possibilidade de continuar o jogo. Não vamos deixar nenhum de nós se machucar em um evento esportivo. Estamos em 2025, e isso não pode acontecer mais”, declarou.

“São coisas que saem do nosso controle. Um descontrolado atirou um mastro de uma bandeira e acertou o assistente. Não tem nada a ver com o futebol ou com 99,9% dos torcedores que estavam no estádio. Não vejo um enfrentamento da torcida, mas um caso isolado”, alegou o presidente do Godoy Cruz, Alejandro Chapini, em entrevista à ESPN argentina.

