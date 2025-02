Rumo a mil gols, CR7 teve números ‘modestos’ até os 22 anos (Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo tem 923 gols na carreira)

Cristiano Ronaldo mostra que a idade não é empecilho para sua performance em campo. Com 40 anos completados nesta quarta-feira (5/2), o atacante português vive grande fase pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, e a serviço da seleção de seu país.

Em 30 jogos na temporada 2024/25, CR7 soma 28 gols (23 pelo clube e cinco por Portugal). A média de quase um tento por partida é um indício de que a milésima bola na rede em compromissos oficiais pode chegar em 2025/26.

Em 1.259 jogos como profissional, Cristiano Ronaldo tem 923 gols. Curiosamente, seu índice melhorou na medida em que ficou mais experiente.

Dos 30 aos 40 anos, o craque contabilizou 460 gols em 543 partidas (média de 0,84). Antes, dos 17 aos 29, havia feito 463 em 718 jogos (média de 0,64).

Números modestos até os 22 anos

Ronaldo teve “números modestos” até os 22 anos. Ele começou a carreira no Sporting jogando como ponta – ou extremo, como se diz em Portugal. Foram cinco gols em 31 presenças.

Já pelo Manchester United, fez 50 gols em 190 jogos nas quatro primeiras temporadas.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Manchester United em julho de 2008 (AFP PHOTO / PAUL BARKER)

O faro de artilheiro só veio em 2007/08, quando completou 23 anos. Cristiano Ronaldo encerrou a época com 42 gols em 49 aparições pelo clube inglês.

Na primeira passagem pelo United, Ronaldo disputou 292 jogos e marcou 118 gols.

Goleador por Real Madrid e Juventus

No Real Madrid, que o comprou por 94 milhões de euros em junho de 2009, Cristiano anotou impressionantes 450 gols em 438 jogos, além de contribuir com 119 assistências.

Ronaldo também esteve em alta na Juventus – 101 gols em 134 jogos. No retorno ao Manchester, caiu de produção e marcou “somente” 27 gols em 54 jogos.

Com a transferência para o futebol árabe, o melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 está novamente em patamar próximo ao dos tempos de Real Madrid. Pelo Al-Nassr, são 87 gols em 95 jogos.

Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal, na partida contra a Geógia pela Eurocopa (foto: OZAN KOSE/AFP)

”Vou bater 1.000 gols”

Antes do 900º gol, Cristiano Ronaldo já havia estabelecido a meta do milésimo. Ao lado do ex-zagueiro Rio Ferdinand, de quem foi companheiro por muitos anos no Manchester United, o português definiu a marca como “a maior que pode atingir no futebol”.

Não marquei na Euro? Qual é o problema? Sou o maior marcador em seleções. E quero colocar o nível mais alto: logo vou bater 900 gols e depois 1000. Quero chegar aos mil gols. É a maior marca que posso atingir no futebol, meu desafio é chegar lá”. Cristiano Ronaldo, em seu canal no YouTube

O astro ainda minimizou números de atletas do passado que consideravam gols em amistosos e torneios não oficiais. “Todos que marquei têm vídeos. Então posso provar”.

“Eu respeito eles. Se você quiser mais gols, eu posso trazer os que faço no treino também. Sem problemas. Todos os gols com vídeo. Depois, se você prefere esse jogador, ou aquele, ou outro… eu não ligo pra isso”.

Números de CR7

Por clubes

2002/03: 31 jogos, 5 gols (Sporting)

2003/04: 40 jogos, 6 gols (Manchester United)

2004/05: 50 jogos, 9 gols (Manchester United)

2005/06: 47 jogos, 12 gols (Manchester United)

2006/07: 53 jogos, 23 gols (Manchester United)

2007/08: 49 jogos, 42 gols (Manchester United)

2008/09: 53 jogos, 26 gols (Manchester United)

2009/10: 35 jogos, 33 gols (Real Madrid)

2010/11: 54 jogos, 53 gols (Real Madrid)

2011/12: 55 jogos, 60 gols (Real Madrid)

2012/13: 55 jogos, 55 gols (Real Madrid)

2013/14: 47 jogos, 51 gols (Real Madrid)

2014/15: 54 jogos, 61 gols (Real Madrid)

2015/16: 48 jogos, 51 gols (Real Madrid)

2016/17: 46 jogos, 42 gols (Real Madrid)

2017/18: 44 jogos, 44 gols (Real Madrid)

2018/19: 43 jogos, 28 gols (Juventus)

2019/20: 46 jogos, 37 gols (Juventus)

2020/21: 44 jogos, 36 gols (Juventus)

2021/22: 1 jogo, 0 gol (Juventus); 38 jogos, 24 gols (Manchester United)

2022/23: 16 jogos, 3 gols (Manchester United); 19 jogos, 14 gols (Al-Nassr)

2023/24: 51 jogos, 50 gols (Al-Nassr)

2024/25: 25 jogos, 23 gols (Al-Nassr)

Seleção de Portugal

2003: 2 jogos, 0 gol

2004: 16 jogos, 7 gols

2005: 10 jogos, 2 gols

2006: 14 jogos, 6 gols

2007: 10 jogos, 5 gols

2008: 8 jogos, 1 gol

2009: 7 jogos, 1 gol

2010: 11 jogos, 3 gols

2011: 9 jogos, 7 gols

2012: 13 jogos, 5 gols

2013: 9 jogos, 10 gols

2014: 9 jogos, 5 gols

2015: 5 jogos, 3 gols

2016: 13 jogos, 13 gols

2017: 11 jogos, 11 gols

2018: 7 jogos, 6 gols

2019: 10 jogos, 14 gols

2020: 6 jogos, 3 gols

2021: 14 jogos, 13 gols

2022: 12 jogos, 3 gols

2023: 9 jogos, 10 gols

2024: 11 jogos, 5 gols

Curiosidades sobre Cristiano Ronaldo

Maior artilheiro de uma seleção nacional, com 135 gols por Portugal;

Maior artilheiro do Real Madrid (450 gols);

Recordista em gols na Liga dos Campeões da Europa (140);

Autor de 990 gols na carreira, se incluir amistosos e jogos por seleções de base;

Contando o período na base por Andorinha, Nacional, Sporting e Seleção de Portugal, são 1.164 gols;

Dos 923 gols oficiais, 64 foram de falta, 152 de cabeça e 171 em cobranças de pênalti;

Goleador de 24 torneios, entre os quais a Premier League 2007/08 (31 gols), o Campeonato Espanhol 2014/15 (48 gols), o Campeonato Italiano 2020/21 (29 gols) e sete edições da Champions League (recorde em 2013/14, com 17 gols).

Personalidade mais popular do Instagram, com 648 milhões de seguidores;

Lançado em 21 de agosto de 2024, seu canal no YouTube tem 73,5 milhões de inscritos e 786 milhões de visualizações;

De acordo com o jornal The Sun, Cristiano Ronaldo tem fortuna estimada em 2 bilhões de dólares (R$ 10 bilhões).

