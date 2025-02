Cruzeiro: Leonardo Jardim revelou Mbappé e foi campeão em cima do PSG (Leonardo Jardim foi o grande responsável por revelar Kylian Mbappé no Monaco)

O futebol do Cruzeiro abre-se agora a uma nova era sob o comando do português Leonardo Jardim, de 50 anos. Sétimo técnico vindo de fora do Brasil a dirigir a equipe celeste, Jardim chega a Belo Horizonte trazendo consigo um currículo repleto de experiências e, sobretudo, um feito inegável: a construção do espetacular Monaco da temporada 2016-2017, time que dominou a França e assombrou a Europa. Além disso, ele foi o responsável direto por revelar ao mundo o craque Kylian Mbappé, hoje no Real Madrid.

Renascimento do Monaco e aposta em Jardim

Após anos turbulentos, incluindo o descenso à segunda divisão, o Monaco ressurgiu das cinzas quando ocorreu a aquisição de Dmitry Rybolovlev, bilionário russo que injetou dinheiro no clube, pavimentando o caminho para uma nova era.

Em 2014, a diretoria apostou em um treinador que, à época, ainda buscava a consagração no futebol. Leonardo Jardim, cuja experiência se concentrava em bons trabalhos no Sporting e no Olympiacos, assumiu os alvirrubros monegascos com a missão de devolver a competitividade a uma equipe historicamente habituada a figurar entre os protagonistas do futebol francês.

Nas primeiras temporadas, o português mostrou solidez. O Monaco não apenas voltou a ser um dos três melhores times da Ligue 1, como também reocupou espaço no cenário europeu. Porém, ainda faltava algo, um diferencial. Esse elemento surgiu na forma de um jovem prodígio: Kylian Mbappé.

Mbappé: o diamante lapidado por Jardim

Foi Leonardo Jardim quem deu a Kylian Mbappé a primeira oportunidade como profissional. Em dezembro de 2015, aos 16 anos, o atacante se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Monaco, quebrando um recorde que pertencia a Thierry Henry. Desde cedo, o garoto evidenciava rara combinação de explosão, técnica e maturidade incomum para a idade.

Jardim, no entanto, não teve pressa em lançar Mbappé como titular. Foi na temporada 2016-2017 que o atacante explodiu de vez, tornando-se peça fundamental na engrenagem ofensiva de um Monaco devastador. Ao lado de astros como Bernardo Silva, Thomas Lemar e Falcao, o jovem francês deslumbrou a Europa com arrancadas fulminantes e precisão cirúrgica nas finalizações.

O título francês e a quebra da hegemonia do PSG

O PSG, soberano na França desde que fora adquirido pelo fundo qatari, parecia inalcançável. Mas Leonardo Jardim montou um Monaco avassalador. O time marcou impressionantes 107 gols na Ligue 1, sofreu apenas três derrotas em 38 partidas e enfileirou 16 vitórias consecutivas na reta final do campeonato.

A confirmação do título veio em maio de 2017, quando o Monaco venceu o Saint-Étienne por 2 a 0, selando uma campanha histórica. O time monegasco interrompeu a sequência de quatro títulos seguidos do PSG.

O show na Liga dos Campeões

Se o título francês já era um feito e tanto, a campanha do Monaco na Liga dos Campeões foi uma verdadeira epopeia. O time começou eliminando o Fenerbahçe e o Villarreal nos playoffs, garantindo presença na fase de grupos.

Caindo em uma chave com Tottenham, Bayer Leverkusen e CSKA Moscou, os monegascos não se intimidaram. Vitória sobre o Tottenham em Wembley, triunfo sobre os russos e classificação assegurada na liderança do grupo.

Nas oitavas de final, veio um dos confrontos mais eletrizantes da década. O adversário era o Manchester City de Pep Guardiola. No jogo de ida, na Inglaterra, o Monaco enfrentou os citizens de igual para igual em um espetáculo de futebol ofensivo, mas saiu derrotado por 5 a 3. No entanto, na volta, o Stade Louis II foi palco de uma noite memorável: vitória por 3 a 1, com gol decisivo de Bakayoko, e classificação para as quartas.

Na fase seguinte, o Borussia Dortmund de Aubameyang foi a vítima. O Monaco venceu os alemães por 3 a 2 na Alemanha e confirmou a vaga na semifinal com um 3 a 1 categórico em casa, com direito a mais um show de Mbappé.

A epopeia só terminou diante da Juventus, que eliminou os monegascos na semifinal.

O legado de Jardim e o desmanche do Monaco

O conto de fadas durou pouco. Como era de se esperar, os grandes clubes europeus vieram com ofertas milionárias e desmontaram o Monaco. Mbappé foi para o PSG. Bernardo Silva e Mendy, para o Manchester City. Bakayoko, para o Chelsea. Fabinho, para o Liverpool. Em pouco tempo, a magia se dissipou.

Ainda assim, Leonardo Jardim saiu como um dos grandes nomes da história do clube.

Agora, no Cruzeiro, o treinador português terá novos desafios com grandes jogadores como Matheus Pereira, Gabigol e Cássio.

A Raposa, recém-reestruturada sob a direção do empresário Pedro Lourenço, aposta na experiência de um técnico que já provou saber como transformar potencial em excelência.

