Cristiano Ronaldo faz 40 anos: veja números, recordes e curiosidades sobre o craque

Há 40 anos, em 5 de fevereiro de 1985, nascia Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, que futuramente se tornaria um dos maiores jogadores de futebol da história. A trajetória do atacante, que passou por Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e hoje está no Al-Nassr conta com diversos gols, títulos e recordes. O No Ataque traz, nas próximas linhas, alguns dos impressionantes números da carreira do jogador.

A carreira de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo iniciou a carreira no Sporting, de Lisboa, capital portuguesa a quase mil quilômetros de Funchal, na Ilha da Madeira, onde o craque nasceu. A única temporada do craque pelo time profissional dos Leões foi a 2002/03, na qual ele se destacou e chamou a atenção de Alex Ferguson, técnico do Manchester United, clube que o contratou.

Nos Red Devils, fez história, foi multicampeão, melhor do mundo e permaneceu até 2009, quando foi contratado pelo Real Madrid. Na Espanha, ele elevou o patamar em relação ao que havia feito no Reino Unido e brigou, por anos, com Messi pelo título de principal jogador do planeta.

Em julho de 2018, a passagem de CR7 pelo Real foi encerrada. O jogador decidiu seguir a carreira na Juventus. Na Itália, ainda que não vivesse mais o auge de anos anteriores, ele colecionou títulos e seguiu com números estrondosos.

Em sua última dança no futebol europeu, Cristiano retornou ao Manchester United em agosto 2021. O que poderia ter sido um momento mágico, ficou marcado por turbulências internas e problemas pessoais, o que motivou a saída do português pouco mais de um ano após a chegada, em novembro de 2022.

Desde então, ele atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo foi contratado como o rosto de projeto de expansão e internacionalização do futebol saudita. Depois que ele chegou, outras estrelas também fecharam com clubes do Oriente Médio, como os brasileiros Roberto Firmino e Neymar.

Números totais da carreira (clubes e Seleção Portuguesa)

Nome: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Data de nascimento: 5/2/1985 (40 anos)

5/2/1985 (40 anos) Local de nascimento: Funchal, Portugal

Jogos: 1.263

1.263 Gols: 923

923 Assistências: 254

Números por clubes

Sporting

Jogos: 31

31 Gols: 5

5 Assistências: 3

3 Título: Supertaça de Portugal (2002)

Manchester United

Jogos: 346

346 Gols: 145

145 Assistências: 58

58 Títulos: Liga dos Campeões (2007/08), Mundial de Clubes (2008), Campeonato Inglês (2006/07, 2007/08 e 2008/09), Copa da Inglaterra (2003/04), Copa da Liga Inglesa (2005/06 e 2008/09) e Supercopa da Inglaterra (2007 e 2008)

Real Madrid

Jogos: 438

438 Gols: 450

450 Assistências: 120

120 Títulos: Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), Mundial de Clubes (2014, 2016 e 2017), Supercopa da UEFA (2014, 2016 e 2017), Campeonato Espanhol (2011/12 e 2016/17), Copa do Rei (2010/11 e 2013/14) e Supercopa da Espanha (2012 e 2017).

Juventus

Jogos: 134

134 Gols: 101

101 Assistências: 19

19 Títulos: Campeonato Italiano (2018/19 e 2019/20), Copa da Itália (2020/21) e Supercopa da Itália (2018 e 2020)

Al Nassr

Jogos: 95

95 Gols: 87

87 Assistências: 19

19 Título: Copa dos Campeões Árabes (2023)

Seleção Portuguesa

Jogos: 217

217 Gols: 135

135 Assistências: 35

35 Títulos: Eurocopa (2016) e Liga das Nações (2018/19)

Principais premiações e recordes pessoais

Bola de Ouro: 5 (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)

5 (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) Fifa The Best: 2 (2016 e 2017)

2 (2016 e 2017) Jogador do ano da UEFA: 4 (2008, 2014, 2016 e 2017)

Jogador com mais gols oficiais na história do futebol: 923

Mais gols na história da Liga dos Campeões: 140

140 Mais jogos na história da Liga dos Campeões: 183

183 Mais gols em uma mesma edição da Liga dos Campeões: 17 (2013/14)

Maior artilheiro na história da Eurocopa: 55

55 Mais jogos na história da Eurocopa: 74

74 Jogador com mais gols oficias por seleções na história: 135

