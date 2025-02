Staff de Vini Jr encaminha compra de clube português ligado a ex-dirigente do Cruzeiro (Alverca conquistou a Liga 3 de Portugal em 2023/24)

O staff do jogador brasileiro Vinícius Júnior encaminhou a compra das ações do Alverca Futebol Clube, time de Portugal ligado a Bruno Vicintin, ex-dirigente do Cruzeiro. O No Ataque apurou que a negociação está perto de ser finalizada.

Em janeiro, a ESPN Brasil já havia noticiado o interesse de Vini Jr em um clube da segunda divisão portuguesa. Os valores da operação girariam em torno de 10 milhões de euros – cerca de R$ 60 milhões.

Os gestores da carreira de Vini Jr pretendem abrir uma MCO (Multi-Club Ownership), que, em português, significa “deter a propriedade de vários clubes”.

No Brasil, Thássilo Soares, empresário do atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, tem acordo para adquirir 53,5% das ações do Athletic Club, de São João del-Rei, por valor entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

Desde o retorno ao futebol profissional, em 2018, o time mineiro obteve ascensões no Campeonato Mineiro e no Brasileirão, chegando à Série B em 2025.

Bruno Vicintin no Cruzeiro

Bruno Vicintin foi conselheiro do Cruzeiro e teve passagens como superintendente de base (2013 a 2015) e vice-presidente de futebol (2015 a 2017).

Seu ápice no departamento de futebol profissional da Raposa ocorreu em 2017, quando o time conquistou a Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar.

No futebol português

Desde 2018, a família do ex-diretor cruzeirense investe no futebol português. Em 2018, Ricardo Vicintin, pai de Bruno, tornou-se dono de 77% das ações do Alverca. Em 2023/24, o clube conquistou a Liga 3 em Portugal e subiu para o segundo escalão.

O Alverca faz boa campanha na Liga 2 de Portugal – tem 34 pontos em 20 rodadas (nove vitórias, sete empates e quatro derrotas). Entre os atletas do elenco estão o zagueiro Paulo Eduardo, o volante Pedro Bicalho e o atacante Caio Rosa – todos ex-Cruzeiro.

Bruno, por sua vez, comprou 55,8% das ações do Santa Clara, em julho de 2022. Na temporada passada, o time dos Açores venceu a Liga 2 de Portugal. Em 2024/25, faz boa campanha na elite, ocupando a quinta posição, com 35 pontos em 20 jogos.

O Santa Clara está abaixo apenas de Sporting, Porto, Benfica e Braga, que historicamente ocupam essas posições no Campeonato Português.

Negócio bilionário

No Brasil, Ricardo e Bruno Vicintin atuam à frente da Rima Industrial S/A, que produz magnésio primário e ligas à base de silício. A companhia teve faturamento de R$ 2,7 bilhões em 2022, com lucro líquido de R$ 550 milhões.

A família do ex-dirigente do Cruzeiro também investe no setor agropecuário, sobretudo na criação de bovinos em fazendas no interior de Minas Gerais.

A notícia Staff de Vini Jr encaminha compra de clube português ligado a ex-dirigente do Cruzeiro foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda