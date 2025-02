Por que clubes brasileiros não disputam a primeira fase da Libertadores? (Taça da Libertadores no Monumental de Núñez)

A primeira fase da Fase Preliminar da Copa Libertadores começa nesta terça-feira (4/2) com o confronto entre Monagas, da Venezuela, e Defensor, do Uruguai, às 21h30, no Estadio Monumental de Maturín, na Venezuela. Os clubes, brasileiros, contudo só entram na disputa já na segunda fase. Mas por que?

A Fase Preliminar, conhecida como Pré-Libertadores, neste atual formato – com três fases antes da tradicional fase de grupos – entrou me vigor a partir de 2017. Desde então, as vagas para cada fase seguem as mesmas. Isto é, logo que divulgou a nova forma de disputa, a Conmebol determinou os países que teriam direito a uma vaga em cada momento do torneio.

Na primeira fase, apenas a Bolívia, o Equador, o Paraguai, o Peru, a Venezuela e o Uruguai tem vaga garantida.

Para 2025, os classificados foram, respectivamente: Blooming (quinto melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024), El Nacional (campeão da Copa do Equador de 2024), Nacional (campeão ou vice-campeão da Copa do Paraguai de 2024), Alianza Lima (quarto colocado na Liga 1 Peruana de 2024), Monagas (terceiro melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024) e Defensor Sporting (segundo melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024 não finalista do Campeonato Uruguaio de 2024).

Na época que a Conmebol decidiu mudar o formato da competição, ainda em 2016, o presidente Alejandro Dominguez, explicou os motivos que influenciaram na decisão.

“As mudanças são um resultado de um estudo técnico que a Conmebol vem realizando há vários meses com consultores especializados e têm o objetivo de potencializar a qualidade do futebol sul-americano. Por muito tempo os clubes tiveram que escolher entre o campeonato local e os torneios continentais, e isso afeta a qualidade de ambas as competições. A mudança permitirá melhorar o desempenho esportivo nos torneios nacionais, proteger os jogadores e além de potencializar a qualidade de jogo nas copas continentais”, disse o dirigente no comunicado.

Na segunda fase, os representantes brasileiros serão Bahia e Corinthians.

