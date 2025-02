Campeão do mundo sugere que fim de casamento pode ter afetado Guardiola: ‘Não é fácil’ (Pep Guardiola, técnico do Manchester City)

O ex-jogador Thierry Henry, um dos integrantes do elenco da França campeã do mundo em 1998, sugeriu que questões pessoais do treinador Pep Guardiola podem estar associados com má fase do técnico.

O comandante do Manchester City vive a temporada mais turbulenta a frente do time inglês. No último domingo (2/2), a equipe foi goleada por 5 a 1 pelo Arsenal, no Emirates Stadium, pela 24° rodada da Premier League.

Após mais um tropeço dos citizens, Henry apontou que a postura do espanhol está diferente e destacou que o técnico pode estar com problemas dentro e fora do campo.

“Não é fácil lidar com o que Pep tem que lidar fora do futebol. Eu passei por isso quando eu estava no Barcelona. Não é simples lidar com coisas assim quando você não está bem mentalmente”, afirmou o francês na Sky Sports.

“Você pode ver que ele não está sendo ele mesmo. Ninguém gostaria de ter que lidar com isso enquanto você tem que performar todo o tempo. Então acho que é compreensível”, adicionou.

Em janeiro, o treinador espanhol se separou da companheira Cristina Serra após 36 anos de casamento.

De acordo com a mídia espanhola, a renovação do técnico com otime inglêsfoi a “gota d’água” para empresária de 61 anos, que já havia reclamado publicamente da dedicação excessiva do ex-marido ao futebol.

City na temporada 2024/2025

Atual tetracampeão da Premier League, o Manchester City tem oscilado nesta temporada. Em 36 partidas disputadas (todas as competições), o time tem 17 vitórias, oito empates e 11 derrotas.

Com isso, a equipe ocupa apenas a quinta posição da liga nacional e conseguiu assegurar vaga para os playoffs da Champions League apenas na última rodada da primeira etapa do torneio.

