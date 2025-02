crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid, Palmeiras e mais: veja os clubes que possuem aviões particulares (Avião do Real Madrid )

O São Paulo entrou para a seleta lista de clubes que possuem um avião personalizado. O Tricolor se junta a clubes como Palmeiras, Real Madrid, Manchester City e Arsenal. A aeronave do clube paulista já está no Brasil e conta apenas com espaço de classe executiva.

Entre os clubes da Série A, apenas São Paulo e Palmeiras possuem avião. O Alviverde utiliza a aeronave da Placar Linhas Aéreas S/A, empresa da presidente Leila Pereira, desde agosto de 2023. A mandatária, inclusive, já emprestou o avião para Grêmio e Vasco.

Ter a aeronave própria também é privilégio de alguns clubes europeus, como Real Madrid. O time espanhol, por exemplo, foi presenteado com um A380 da Emirates em 2017, que é utilizado para transportar jogadores e comissão técnica para jogos fora de Madri. A companhia aérea é patrocinadora do Real desde 2011.

Milan, Benfica e Arsenal também integram o grupo de “donos” de aeronaves. Curiosamente, todos são patrocinados por companhias aéreas.

Já o Mazembe é o único time africano a possuir aviões próprios. O clube da República Democrática do Congo – finalista no Mundial de Clubes de 2010 – tem duas aeronaves, sendo uma para dirigentes e outra para jogadores.

Equipes de outros esportes

O New England Patriots, time da NFL, emprestou sua aeronave para o Botafogo viajar ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes. Os jogadores cariocas, porém, reprovaram o avião.

O Orlando Magic, da NBA, e o Los Angeles Dodgers, da MLB, também possuem aviões. Ambos os times são dos Estados Unidos.

