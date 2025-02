Fã invade campo para abraçar Messi e dá ‘olé’ em segurança particular do craque (Fã passa por segurança para abraçar Lionel Messi, no Panamá)

Um torcedor panamenho invadiu o gramado no amistoso entre Inter Miami, de Lionel Messi, e Sporting San Miguelito, equipe das casa, nesse domingo (2/2), no Estádio Rommel Fernández Gutiérrez, na Cidade do Panamá. O fã conseguiu um abraço tímido no craque argentino após passar pelo segurança do particular do craque.

O segurança escorregou no momento de conter o fã, mas logo se levantou e conseguiu retirar o garoto do campo.

O Inter Miami venceu o amistoso no Panamá por 3 a 1. Messi foi titular e atuou até os 30 minutos do segundo tempo. Outros astros do time, como Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez, também jogaram na capital panamenha.

Quem é o segurança de Messi

O segurança de Messi é Yassine Chueko. O ex-soldado estadunidense foi escolhido por David Beckham, dono do Inter Miami, para acompanhar o camisa 10 nos Estados Unidos. Chuenko combateu no Iraque e no Afeganistão, segundo o jornal La Nación, luta MMA, sendo especialista em taekwondo e boxe.

Depois de dois empates em sua excursão de pré-temporada pelas Américas, o Inter Miami venceu seu primeiro amistoso em 2025: 3 a 1 sobre o Sporting San Miguelito, na Cidade do Panamá. Como esperado, o ficou lotado para ver Lionel Messi, que foi titular e atuou até os 30 minutos do segundo tempo.

O segurança acompanha todas as atividades de Lionel Messi tanto fora quanto dentro de campo. A proteção também se estende para a família do jogador. Segundo programas de TV dos Estados Unidos, Yassine Chueko conta com uma equipe de 50 pessoas.

