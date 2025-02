crédito: No Ataque Internacional

Barcelona vence em casa e segue na cola do Real na La Liga (Lewandowski marcou o único gol do jogo)

Jogando em casa, no estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona venceu o Alavés por 1 a 0, neste domingo (2/2), pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Robert Lewandowski marcou o único gol do jogo.

Com a vitória, o Barcelona segue na cola do Real Madrid, que tem quatro pontos a mais. Com 45 pontos, os catalães ocupam a terceira posição. O Alavés é o 18º colocado, com 21 pontos.

O gol do jogo

O principal lance do primeiro tempo foi um forte choque de cabeça entre Pablo Gavi e Tomás Conechny. Os jogadores caíram no chão imediatamente e foram socorridos. Por conta do grave choque, ambos foram substituídos e Conechny foi para o hospital.

Aos 15 do segundo tempo, Lamine Yamal fez boa jogada na direita e finalizou no ângulo, obrigando grande defesa do goleiro Owono. Um minuto depois, Raphinha encontrou Robert Lewandowski na área. O polonês só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes e garantir a vitória para o Barça.

Próximos compromissos

O próximo compromisso do Barcelona é nesta quinta-feira (6/2), quando visitará o Valencia, às 17h30 (de Brasília), pela Copa do Rei da Espanha. Já o Alavés, jogará no próximo domingo (9/2) contra o Getafe, às 10h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

