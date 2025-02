Artista satiriza Vini Jr. e é ameaçado de morte (Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, é o melhor jogador do mundo pela Fifa)

Uma obra com sátira a Vinicius Junior culminou em ameçadas de morte ao artista, Víctor Navarro Granero. A peça em questão apresenta o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira com o lema “Cagalló D’Or”, em referência a disputa pela Bola de Ouro. O brasileiro ficou em segundo lugar, atrás de Rodri.

A estátua de Vini Jr. tem cerca de dois metros e está exposta no Fallas de Valência, uma das festas mais populares da Espanha, deste ano. O boneco do brasileiro veste uma camisa metade Real Madrid metade Seleção Brasileira, enquanto segura um cocô dourado. A placa que acompanha a obra conta com uma foto do jogador chorando.

“Vinícius Junior está regando o jardim com seu choro, o Real Madrid quer animá-lo e lhe entrega o ‘Cagalló d’Or’ (o cocô de ouro, em tradução livre)”, diz a legenda.

Boneco de Vini Jr. em exposição no Fallas de Valência (foto: Reprodução)

Fãs e torcedores não gostaram da sátira. Não à toa, segundo o artista, ele recebeu uma série de críticas. A polêmica escalonou para ameaças de morte. “Estou surpreso com o que está acontecendo. A festa de Valência é justamente isso, brincar, satirizar sem intenção de ofender ou menosprezar alguém.”

“Recebi tantas ameaças e palavras horríveis que tive que colocar todas as minhas redes sociais em modo privado. As pessoas perdem o respeito na internet e acham que podem dizer o que querem através das redes”, disse Víctor Navarro Granero.

O autor da obra explicou que a sátira não é uma provocação ao jogador, mas sim ao Real Madrid. “A sátira em si não é diretamente ao jogador, e sim ao Real Madrid, que fez o maior alarde dizendo que ele ganharia a Bola de Ouro no ano passado e, ao ver que Vinicius não seria o vencedor, o clube decidiu não ir à entrega do prêmio. O ninot do atacante é realmente uma brincadeira pela birra do time merengue”, finalizou.

Recado aos brasileiros

Víctor Navarro Granero disse lidar bem com as críticas e não “dar importância” para as ameaças, e mandou um recado aos brasileiros. “Sou uma pessoa muito tranquila e me considero gente boa. As ameaças de morte vêm do anonimato da internet, mas sinceramente não vou dar mais importância ao assunto.”

“Digo a todos os brasileiros que venham a Valência conhecer a nossa festa mais popular para que vejam e entendam o espírito dessa celebração”, concluiu o artista.

Futebol e o Fallas de Valência

O Fallas é Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. O ponto alto da festa é no dia 19 de março (dia de São José), quando os bonecos são queimados. Tradicionalmente, a queima simboliza o ato de deixar para trás o que não deu certo.

No entanto, um boneco se salva. Durante a festa, o público visitante da Cidade das Artes e das Ciências vota na sua obra favorita. A peça mais votada não é queimada e posteriormente vai para o Museo Fallero.

As exposições na festa são famosas pela sátira e humor. Além de Vini Jr., outros jogadores também já foram foram representados por bonecos, como Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo.

