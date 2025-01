Cria do Cruzeiro faz golaço no Barcelona pela Champions League (Éderson integra o elenco da Atalanta desde a temporada 2022/23)

Titular da Atalanta, Éderson dos Santos deixou o nome carimbado no confronto com o Barcelona, nesta quarta-feira (29/1). Em grande estilo, o cria do Cruzeiro fez o primeiro gol da equipe italiana no empate por 2 a 2, pela oitava e última rodada da fase de grupos da Champions League, no Estádio Olímpico Montjuïc, em Barcelona.

A jogada que culminou no gol de Éderson é, por si só, digna de replay. Foram cerca de dois minutos de troca de passes com direito a participação de praticamente todos os atletas, incluindo o goleiro Marco Carnesecchi. A finalização do volante brasileiro coroou o lance. Ele recebeu na intermediária, limpou marcadores e arriscou chute a meia altura no canto direito do arqueiro do Wojciech Szcz?sny.

Atalanta e Barcelona na Champions League

A Atalanta chegou à oitava rodada de olho em vaga direta nas oitavas de final. Contudo, por ter encerrado a participação na fase de grupos em nono lugar, com 15 pontos – quatro vitórias, três empates e uma derrota -, terá de disputar os playoffs.

O Barcelona já tinha espaço garantido na próxima etapa. Poderia ainda ter ‘roubado’ a liderança do Liverpool, mas permaneceu em segundo lugar, com 19 tentos – seis triunfos, um empate e um tropeço.

O sorteio para decidir os duelos do mata-mata da Liga dos Campeões será realizado na sexta-feira (31/1), às 8h (de Brasília), na sede da Uefa, em Nyon, na Suiça.

Éderson no Cruzeiro

Éderson iniciou a carreira como profissional no Cruzeiro, em 2018. No ano seguinte, o do rebaixamento, fez jogos pela equipe sub-20 e retornou à principal. Foram 27 partidas e dois gols pelo time principal.

O volante tinha confiança da diretoria para contribuir ativamente na tentativa de voltar à elite em 2020. Contudo, entrou na Justiça do Trabalho por causa de atrasos em salários e outras verbas trabalhistas. Em fevereiro, retirou a ação, rescindiu contrato com a Raposa e assinou com o Corinthians.

Em 2021, defendeu o Fortaleza por empréstimo. Na temporada seguinte, acertou-se com o Salernitana, da Itália. Em 2022/23, transferiu-se ao Atalante.

A notícia Cria do Cruzeiro faz golaço no Barcelona pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha