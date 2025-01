Neymar se despede do Al-Hilal e admite: ‘Gostaria de momentos melhores’ (Neymar deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita )

Em postagem nas redes sociais, Neymar se despediu do Al-Hilal e do povo saudita. O atacante brasileiro acertou a rescisão de contrato com o clube de Riade nessa segunda-feira (27/1) e ficou com caminho aberto para retornar ao Santos.

“A todos do Al Hilal, aos fãs, obrigado! Dei tudo para jogar e gostaria que passássemos os melhores momentos em campo juntos. À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro povo saudita e tenho amigos para a vida toda”, iniciou Neymar, nesta terça-feira (28/1).

“Sempre senti o amor e a paixão [do país] pelo futebol. Estarei acompanhando a jornada do clube e do país até 2034. O futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo, eu sempre vou apoiar”, acrescentou o camisa 10, citando o ano da primeira Copa do Mundo na Arábia Saudita.

Saída de Neymar do Al-Hilal

O atacante Neymar abriu mão de uma quanta milionária para rescindir contrato com o Al-Hilal, já que tinha vínculo com o time saudita até o fim de junho.

De acordo com a ESPN, o craque brasileiro tinha direito a receber 65 milhões de dólares (R$ 383 milhões) até o fim do contrato. Para fazer o acordo, o brasileiro abdicou de 25 a 30 milhões de dólares (R$ 149 a R$ 177 milhões).

A tendência é que Neymar acerte com o Santos, clube pelo qual foi revelado. As conversas entre o Peixe e o jogador já existem desde o fim de 2024.

Contratado por 90 milhões de euros (R$ 580 milhões na cotação da época) junto ao Paris Saint-Germain em agosto de 2023, Neymar não teve sucesso no clube saudita.

Muito disso se deve à grave lesão que ele sofreu em outubro do mesmo ano, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. Depois, ele passou por uma cirurgia e só retornou aos gramados em novembro de 2024.

Na segundo jogo após a volta, a vitória por 3 a 0 sobre o Esteghlal, pela Champions League da Ásia, Neymar atuou por cerca de 30 minutos e novamente se lesionou. Dessa vez, sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda. O jogador não atua oficialmente desde então.

Pelo Al-Hilal, o camisa 10 da Seleção Brasileira disputou apenas sete jogos, tendo marcado um gol e dado duas assistências.

A notícia Neymar se despede do Al-Hilal e admite: ‘Gostaria de momentos melhores’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque