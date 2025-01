crédito: No Ataque Internacional

Denis Law, lenda do Manchester United, morre aos 84 anos

O ex-atacante escocês do Manchester United Denis Law, lenda do clube inglês, morreu aos 84 anos após anos sofrendo de Alzheimer, anunciou sua família nesta sexta-feira.

“É com grande tristeza que anunciamos que nosso pai Denis Law faleceu. Ele teve uma batalha difícil, mas agora descansa em paz”, disse a família num comunicado.

Law marcou 237 gols em 404 jogos nos 11 anos que passou no Manchester United, até 1973. Isso o coloca como o terceiro maior artilheiro da história do clube, superado apenas por Wayne Rooney e Bobby Charlton.

Com este último ele fez parte de um temível trio (a “Santíssima Trindade”) que era completada por George Best.

O jogador escocês chegou ao United em 1962, vindo do italiano Torino, num momento em que o clube inglês procurava se reerguer após o acidente de avião em Munique que custou a vida de vários dos seus jogadores em 1958.

Antes da etapa italiana, iniciada em 1961, havia estreado profissionalmente aos 17 anos pelo Huddersfield e vestiu as cores do vizinho Manchester City (1959-1961).

Em Old Trafford, Law fez parte dos times que conquistaram o campeonato inglês em 1965 e 1967, além de ter vencido a Copa dos Campeões Europeus [atual Liga dos Campeões] em 1968.

Sua condição de mito do clube fica clara pela estátua em sua homenagem localizada em frente ao emblemático estádio, ao lado de Best e Charlton.

O seu momento mais difícil no futebol foi possivelmente a lesão no joelho que o obrigou a ficar de fora da famosa vitória por 4 a 1 sobre o Benfica na final da Copa dos Campeões Europeus, em Wembley, o que fez que não vivesse em campo a noite em que o United se tornou a primeira equipe inglesa a se sagrar campeã da Europa.

Em 1973, ele deixou o United para retornar ao Manchester City. No dia 28 de abril de 1974, marcou seu último gol justamente contra o United, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão independente desse resultado.

Bola de Ouro

Apelidado pelos torcedores do Manchester United de “The King” (“O Rei”), ele vestiu as cores da seleção escocesa em 55 ocasiões, desde sua estreia em 1958, com apenas 18 anos.

Law conquistou a Bola de Ouro em 1964 e hoje continua sendo o maior artilheiro da história da seleção escocesa com 30 gols, empatado com Kenny Dalglish.

A carreira de Law terminou após a Copa do Mundo de 1974, na qual disputou apenas uma partida.

“Ele personificava tudo o que um escocês é capaz. Ele era corajoso, tinha bravura e estilo. Ele era um jogador realmente fantástico”, declarou outra lenda escocesa do Manchester United, o ex-técnico Alex Ferguson, em 2009.

