Após furiosa ‘bronca’ em goleiro do City, Guardiola explica o que disse ao jogador

O treinador espanhol Pep Guardiola explicou o que disse ao goleiro alemão Stefan Ortega, do Manchester City, após partida da equipe.

A equipe empatou com o Bretford por 2 a 2 nessa terça-feira (14/1), no Brentford Community Stadium, na Inglaterra, pela 21° rodada da Premier League.

Após o apito final, imagens da transmissão da televisão capturam o momento em que o técnico tem uma intensa e efusiva conversa com o arqueiro de 32 anos.

Guardiola abraça e grita com Ortega, que pouco reage, enquanto ambos saiam do gramado.

Nas redes sociais, algumas pessoas especularam sobre qual havia sido o conteúdo da fala calorosa do espanhol e alguns apontaram possível desentendimento. Porém, Pep disse que estava elogiando o atleta.

“O disse que jogou bem com ações com a bola. Quão bom foi seu passe para Erling Haaland. O quão feliz e satisfeito estou com ele”, afirmou em entrevista pós-jogo.

Guardiola and Ortega after Man City's 2-2 draw against Brentford. (@OptusSport) pic.twitter.com/VPxeqqZxj4 — Everything futbol (@incontextfootty) January 14, 2025

Ortega assume titularidade

Após lesão do goleiro brasileiro Ederson, o jogador alemão assumiu a posição e ainda se mantém na equipe titular mesmo após o retorno do atleta sul-americano.

