Ídolo do Cruzeiro, Alex deixa clube europeu após oito meses (Alex, ídolo do Cruzeiro, comandou um time europeu pela primeira vez)

Alex, ídolo do Cruzeiro e de outros grandes clubes, encerrou nesta segunda-feira (13/1) sua primeira experiência como técnico no futebol europeu.

O Antalyaspor, da Turquia, oficializou a saída do treinador brasileiro após uma derrota por 5 a 0 para o Trabzonspor, no último fim de semana. Alex deixa o clube após oito meses de trabalho, somando 21 jogos, com oito vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Apesar de resultados inconsistentes, o ex-meia conseguiu classificar a equipe para a fase de grupos da Copa da Turquia e a manteve na 13ª colocação do Campeonato Turco, em uma temporada de altos e baixos.

“Despedimo-nos do nosso técnico Alex de Souza e de sua equipe por mútuo acordo. Gostaríamos de agradecer a Alex de Souza e desejar-lhe sucesso em sua futura carreira de treinador”, escreveu o clube turco, no rede social X (antigo Twitter).

Te?ekkürler @Alex10



Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çal??t??? dönemle ilgili kar??l?kl? olarak anla?arak yollar?m?z? ay?rm?? bulunmaktay?z.



Alex de Souza’ya te?ekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adaml?k kariyerinde ba?ar?lar dileriz.#OnvoAntalyaspor pic.twitter.com/Q0NfFPdvFS — Onvo Antalyaspor (@Antalyaspor) January 13, 2025

Trajetória no Antalyaspor

Alex chegou ao Antalyaspor em maio de 2024, assumindo o comando técnico com contrato de duas temporadas. Ele substituiu Sergen Yalçin e foi recebido com festa pela torcida local, que já conhecia sua história gloriosa no futebol turco como jogador. Antes de Alex, o Antalyaspor havia terminado a temporada anterior na décima posição, e esperava-se que o brasileiro levasse o time a novos patamares.

No entanto, a campanha foi marcada por irregularidades, culminando na goleada sofrida no último jogo, que precipitou sua saída.

Ídolo brasileiro na Turquia

A relação de Alex com o futebol turco é muito especial. Ídolo histórico do Fenerbahçe, o ex-meia brilhou nos gramados entre 2004 e 2012, período em que disputou 378 jogos, marcou 185 gols e conquistou seis títulos pelo clube de Istambul. Sua trajetória no país foi tão marcante que ele foi homenageado com uma estátua, eternizando sua figura para os torcedores do Fenerbahçe.

Mesmo à frente de um rival, Alex carregava o respeito e a admiração dos turcos, que viam no técnico a mesma liderança que ele demonstrava nos tempos de jogador.

Início de carreira como técnico

O trabalho no Antalyaspor foi o segundo de Alex como técnico principal e o terceiro de sua carreira. Antes de desembarcar na Turquia, ele comandou o Avaí e o time sub-20 do São Paulo. O ex-meia, conhecido por sua visão de jogo apurada e liderança em campo, busca se consolidar agora como treinador.

Trajetória de Alex no Cruzeiro

Alex é um dos grandes nomes da história do Cruzeiro. Ele atuou em 121 jogos, marcou 64 gols e distribuiu 61 assistências com a camisa celeste. A trajetória no clube se divide em duas passagens: a primeira, sem muito brilho, em 2001, e a segunda, genial e vitoriosa, entre 2002 e 2004.

Nesse período, o ex-camisa 10 e capitão regeu o time estrelado a duas conquistas do Campeonato Mineiro, ao título da Copa do Brasil de 2003 e ao tão sonhado troféu da Série A de 2003. Sob a liderança de Alex, o Cruzeiro voltou a ser campeão brasileiro após 37 anos.

A notícia Ídolo do Cruzeiro, Alex deixa clube europeu após oito meses foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton do Vale