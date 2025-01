Jogador denuncia violência policial em aeroporto: ‘Não posso tolerar’ (Jogador foi retirado de avião a força)

O jogador Belga Stephane Omeonga, de 28 anos, afirmou ter sido vítima de violência policial em um aeroporto na Itália.

O atleta publicou um vídeo nas redes sociais do momento em que foi retirado a força de um avião por supostos problemas de documentação.

O registro mostra que dois policiais algemaram o futebolista, que tenta conversar com a dupla, e um deles agarra Omeonga pelo pescoço.

O jogador afirmou que em nenhum momento tentou resistir a prisão ou atacar os oficiais e que foi agredido após ser retirado da aeronave.

“Em 25 de dezembro, eu fui vítima de brutalidade policial. Durante um voo entre Roma e Tel Aviv, depois de embarcar no avião e sentar no meu lugar, uma aeromoça me abordou, falou sobre supostos problemas com meus documentos e pediu que eu saísse do avião. Confiante na validade dos meus documentos, eu calmamente perguntei qual era o problema”, inicia.

“A policia foi chamada, fui algemado e retirado do avião a força. Fora do avião, longe de testemunhas, a policial violentamente me jogou no chão, me agrediu, e um deles pressionou o joelho contra minha cabeça”, adiciona.

“Eu fui levado em um veículo policial, algemado como um criminoso, até o aeroporto. Uma ambulância chegou, mas em estado de choque, eu não consegui responder as perguntas dos paramédicos. Pouco depois, eu ouvi do rádio do carro policial ‘ele recusou cuidado médico. Ele está bem’. Isso foi completamente falso. Com medo do que a policial poderia fazer comigo, pedi que eles me levassem na ambulância”, afirma.

“Depois, fui levado a uma quarto cinza, sem comida ou água, e deixado em estado de humilhação por diversas horas. Depois de ser liberado, descobri que um policial abriu uma queixa contra mim por supostamente ter ferido ele durante a prisão, mesmo eu estando algemado. Além disso, até hoje não recebi nenhuma justificativa para minha prisão”, conta.

“Como ser humano e pai, não posso tolerar qualquer forma de discriminação. Esta prisão é apenas a ponta visível do iceberg. Muitas pessoas que se parecem comigo não conseguem encontrar trabalho, não têm acesso à moradia ou não podem participar dos esportes que amam, simplesmente porque são negras. Devemos nos unir e levantar nossas vozes para educar aqueles ao nosso redor—nossos colegas, vizinhos e amigos—sobre essa questão que aflige nossa sociedade e impede seu progresso”, finaliza.

Carreira

Stephane Omeonga é jogador do Bnei Sakhnin, de Israel, desde a temporada 2023/2024. Pelo clube, são 39 jogos, com um gol e uma assistência.

Anteriormente, o atleta passou por Avelino (ITA), Genoa (ITA), Hibernian (ESC) Cercle Brugge (BEL), Pescara (ITA), Livingston (ESC).

