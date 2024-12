Cria do Atlético marca primeiro gol pelo Manchester City, e torcedores reagem (Savinho comemora primeiro gol com a camisa do Manchester City)

Ao vestir a camisa do Manchester City pela 24ª vez, o atacante Savinho finalmente balançou as redes. Neste domingo (29/12), no King Power Stadium, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League, o cria do Atlético marcou seu primeiro gol no time inglês na partida diante do Leicester.

Aos 20′ minutos do primeiro tempo, Phill Foden chutou de fora da área. O goleiro Stolarczyk espalmou. Na sequência, Savinho apareceu livre em velocidade na grande área pelo lado esquerdo e empurrou para o gol.

Torcedores reagem

Torcedores de diferentes nacionalidades celebraram o primeiro gol de Savinho pelo Manchester City.

“Fala agora que o Savinho não tem gol na Premier League”, comemorou um brasileiro. “Esse gol era necessário para o Savinho! Ele não estava jogando mal, mas por conta que não havia feito gol estava sofrendo uma certa pressão. Agora deve deslanchar dependendo também da fase do Manchester City”, comentou outro.

“Finalmente! Savinho estava esperando pelo seu primeiro gol pelo Manchester City, e ele veio na hora certa”, comentou um britânico. “Depois de 28 chutes, Savinho marca seu primeiro gol pelo Manchester City!”, ressaltou mais um inglês.

“E se alguém merecia o gol, era Savinho”, destacou um espanhol.

Cria do Atlético

Savinho foi anunciado pelo Manchester City em junho. O jogador de 20 anos estava emprestado pelo Troyes, da França, ao Girona, da Espanha, e foi comprado pelo clube inglês em uma negociação de 40 milhões de euros (R$ 243,4 milhões).

O Galo vendeu Savinho ao Troyes – que pertence ao Grupo City – por 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) em 2022. O clube mineiro manteve 12,5% dos direitos econômicos do jogador no acordo.

Além disso, o alvinegro ainda tem mais 2% do valor total devido ao mecanismo de solidariedade, que compensa financeiramente os clubes formadores de atletas. Desta forma, o Atlético recebeu 14,5% da venda do brasileiro ao City.

Trajetória de Savinho

Savinho disputou 35 jogos e marcou dois gols pelo Atlético. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

Em 2022, foi emprestado pelo Troyes ao PSV (HOL). No clube, também teve poucos minutos em campo e atuou em 17 jogos, somando sub-21 e equipe profissional.

No ano seguinte, defendeu o Girona (ESP), novamente sob empréstimo. Pelo clube espanhol, recebeu mais oportunidades e se consolidou como um dos principais atletas da equipe. Na temporada 23/24, marcou nove gols, distribuiu 10 assistências e foi eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol.

Com esse desempenho, passou a ser convocado pela Seleção Brasileira e disputou a Copa América de 2024.

A notícia Cria do Atlético marca primeiro gol pelo Manchester City, e torcedores reagem foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque