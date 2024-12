crédito: No Ataque Internacional

São Paulo avança em negociações para repatriar brasileiro que virou ‘lenda’ na China (Oscar, meia do Shanghai Port, da China)

O São Paulo avançou nas negociações para contratar o meia Oscar. Desde que deixou o Shanghai Port, clube chinês onde atuou por oito anos, o jogador era alvo da diretoria tricolor. Apesar de inicialmente demonstrar receio quanto à possibilidade de rejeição da torcida, devido à maneira como saiu do clube há 14 anos, Oscar e sua família perceberam um clima favorável para o retorno.

Aos 33 anos, o meia já tem ciência do valor que o São Paulo pode pagar e agora define os últimos detalhes, como a duração do contrato, que deve ser de três anos. O início do acerto foi divulgado por ESPN e Uol.

Há ainda a possibilidade de um parceiro contribuir para o pagamento dos salários do jogador, algo que está sendo discutido nos bastidores. A diretoria tricolor, de toda forma, se mostra otimista e confiante de que as economias recentes na folha salarial serão suficientes para bancar o reforço.

Nos últimos dias, Gabrieli Emboaba, irmã do jogador e influenciadora digital, usou as redes sociais para agradecer ao carinho da torcida do São Paulo, ressaltando que Oscar ainda não havia tomado uma decisão. A recepção positiva dos torcedores foi um fator crucial para que o meia aceitasse retornar ao clube.

Oscar entrou na Justiça contra o São Paulo

Revelado em Cotia, Oscar deixou o São Paulo em 2010, após ingressar na Justiça contra o clube. Ele havia atuado em uma partida em 2008, aos 16 anos, e em 13 jogos em 2009. No final daquele ano, sua equipe jurídica alegou coação na assinatura de um contrato de cinco anos, além de atrasos, o que resultou na rescisão e transferência do jogador para o Internacional.

A disputa judicial se arrastou por anos, mas acabou em 2012, quando as partes chegaram a um acordo. O Internacional pagou R$ 15 milhões ao São Paulo. Depois disso, Oscar teve passagem de destaque pelo Chelsea, da Inglaterra, antes de se transferir para o futebol chinês em 2016.

Na Seleção Brasileira, o meia conquistou a Copa das Confederações em 2013 e participou da campanha da Copa do Mundo de 2014. Oscar foi o autor do gol de honra na histórica derrota por 7 a 1 contra a Alemanha.

