Ex-seleção, técnico de time espanhol dá cabeçada em treinador rival (Momento em que os técnicos Parralo e Navarro se desentenderam)

Um fato inusitado marcou a 21ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. Nesse sábado (21/12), após a vitória do Zaragoza em cima do Racing de Ferrol por 1 a 0, o técnico Cristóbal Parralo discutiu com o treinador rival, David Navarro.

Após a discussão, a briga partiu pra parte física e Parralo, do Racing de Ferrol, deu uma cabeçada em Navarro. O interino não deixou barato e devolveu um soco. A partir daí, a confusão só aumentou e representantes das duas agremiações precisaram intervir. Ambos foram expulsos de campo.

Em entrevista após a partida, Parralo comentou a agressão. “Prefiro não dizer o que penso. É muito recente. Tive uma sensação que não sentia há muitos anos e prefiro não falar sobre o que aconteceu.”

“Não é um bom exemplo para o futebol, mas o que ocorreu foi lamentável. Não quero discutir isso e nem estou orgulhoso. Às vezes, há coisas que não têm justificativa”, declarou.

O Racing de Ferrol está mal no campeonato. Atualmente, ocupa o 20º lugar na Segunda Divisão da Espanha. Com apenas 18 pontos, luta contra o rebaixamento.

David Navarro, técnico interino do Zaragova, também falou sobre a discussão após a partida. “O que acontece no campo fica no campo. Eu estou inteiro. A notícia de hoje é que o Real Zaragoza venceu novamente e não sofreu gols. Demos um Natal feliz ao nosso torcedor.”

Navarro pode ter comandado a equipe pela primeira e última vez, já que a diretoria do clube avisou na véspera da partida que busca um técnico mais experiente para o cargo. Na tabela, o Zaragoza tem 29 pontos e ocupa o 11º lugar.

Punição

O ato será julgado e, de acordo com o regulamento espanhol, a pena pode variar de três jogos a seis meses de suspensão. A punição dependerá dos artigos em que as agressões serão enquadradas.

Quem são Parralo e Navarro?

Cristóbal Parralo, de 67 anos, é técnico do Racing Ferrol desde 2021. Ele foi jogador entre 1986 e 2003, e defendeu vários clubes de ponta, como Barcelona (onde ganhou um Campeonato Espanhol e uma UEFA) e PSG.

Parralo chegou a jogar pela seleção da Espanha em seis oportunidades, fazendo um gol – contra a Lituânia nas Eliminatórias para a Copa de 1994. Como treinador, seu currículo é modesto, com algum destaque no La Coruña.

Já David Navarro, não foi jogador profissional e se tornou treinador bem jovem, aos 23 anos. No entanto, somente agora, aos 50, teve a sua primeira oportunidade em um time mais tradicional.

Ele era assistente do antigo técnico, Víctor Fernández, demitido na semana passada. O jogo desse sábado foi o primeiro de Navarro como interino do Zaragoza, time que já ganhou 5 Copas do Rei e uma Recopa Europeia. Apesar disso, ainda não levantou a taça do Campeonato Espanhol, o qual disputou por 58 temporadas. O Zaragoza está fora da Primeira Divisão desde 2013.

