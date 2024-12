crédito: No Ataque Internacional

Campeão do mundo detona comportamento de Vini Jr.: ‘Novo Neymar’

O ex-jogador alemão Lothar Matthäus, integrante da equipe nacional campeã do mundo em 1990, detonou o atacante brasileiro Vini Jr. após o camisa 7 do Real Madrid ser eleito o melhor jogador do planeta.

Após frustração na Bola de Ouro em outubro, o atleta superou o volante espanhol Rodri, do Manchester City, e conquistou o prêmio The Best, da Fifa, nessa segunda-feira (16/12).

Com o triunfo de Vini, um futebolista brasileiro voltou a ganhar o troféu desde 2007, quando o ex-meia Kaká ficou na primeira colocação.

Após a premiação, o ex-jogador Lothar Matthäus elogiou a qualidade técnica do brasileiro, mas reprovou o comportamento do atacante e o comparou com Neymar.

“Seu comportamento vai pelo caminho errado. Vinicius tem um grande chute, velocidade, tudo é de primeiro nível. Mas seu comportamento vai pelo caminho errado, Neymar é o modelo errado”, afirmou à Sport Bild.

“Vinicius irrita o público, briga com os rivais e provoca com gestos”, adicionou.

Lothar Matthäus sobre Bola de Ouro

Antes de Rodri conquistar o prêmio da Bola de Ouro, Matthäus já havia destacado que, apesar de Vini ser considerado favorito por diferentes fontes, acreditava que Rodri deveria ganhar a disputa.

“Não seria uma surpresa para mim (Vini Jr. ganhar), quem marca os gols sempre está mais em evidência que os demais. Com os triunfos na Champions League e La Liga conseguiu títulos importantes com o Real Madrid que justificavam o prêmio”, disse ao Mundo Deportivo.

“Pessoalmente, vejo Vinicius apenas como terceiro em meu ranking de jogadores mundiais deste ano”, afirmou.

“Para mim, Rodri merece a Bola de Ouro mais que Vinicius. Foi o pensador e líder da Espanha campeão da Eurocopa (2024) e também ganhou a Premier League com o City (2023/2024). É um jogador que mais se destacou neste ano”, adicionou.

