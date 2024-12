Real Madrid x Pachuca: onde assistir, horário e escalações pela final do Intercontinental (Real Madrid e Pachuca se enfrentam em final do Intercontinental )

Real Madrid e Pachuca se enfrentam nesta quarta-feira (18/12), às 14h, no Lusail Stadium, em Lusail, no Catar, pela final da Copa Intercontinental. O No Ataque traz a seguir todas as informações sobre a partida: onde assistir e as prováveis escalações.

A equipe da Espanha, campeã da Champions League, já estava garantida na final. O Pachuca, do México, por sua vez, eliminou o Botafogo e o Al-Ahly, do Egito, para chegar à grande decisão.

Real Madrid x Pachuca: onde assistir

A final entre Real Madrid e Pachuca será transmitida na TV Globo (canal aberto) e no SporTV (canal fechado).

Real Madrid x Pachuca: escalações

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e Fran Garcia; Valeverde e Modric; Güler, Bellingham e Rodrygo; Vini Jr. Técnico : Carlo Ancelotti.

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e Fran Garcia; Valeverde e Modric; Güler, Bellingham e Rodrygo; Vini Jr. : Carlo Ancelotti. Pachuca: Moreno; Rodríguez, Cabral, Micolta e B. González; Pedraza, Montiel, A. González, Gutiérrez e Idrissi; Rondón. Técnico: Guilherme Almada.

Real Madrid x Pachuca: arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN) VAR: Juan Soto (VEN)

A notícia Real Madrid x Pachuca: onde assistir, horário e escalações pela final do Intercontinental foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque