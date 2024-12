Mãe da filha de Neymar atualiza estado de saúde da bebê após hospitalização (Amanda Kimberlly atualiza estado de saúde de Helena, filha caçula de Neymar)

A modelo Amanda Kimberlly tem enfrentado um dos momentos mais desafiadores da maternidade. Isso porque Helena, a filha caçula de Neymar, apresentou problemas de saúde recentemente e ficou hospitalizada. Contudo, segundo a influencer, o quadro da bebê já apresentou evolução e ela está recebendo todo acompanhamento necessário.

“Primeiramente, quero agradecer pelo carinho e orações. Helena está super bem. Ele ficou bem dodói nos últimos dias, e fiz a postagem para compartilhar um pouco dos desafios da maternidade, como mãe de primeira viagem”, escreveu Kimberlly.

Amanda se refere à publicação no dia 11 de dezembro em seu Instagram, com um dos pezinhos de Helena recebendo acesso intravenoso. “Ver ela assim, me deixa sem chão”, desabafou Kimberlly no post.

Hospitalizada

Kimberlly não especificou o quadro médico de Helena, mas fez questão de acalmar os seguidores sobre seu estado de saúde. “Inexplicável a força que temos para aguentar os desafios. Somos o porto seguro para eles. Fiquei mais quietinha por estes dias. Tutu já está melhor, graças a Deus”.

Em meio aos agradecimentos, Amanda tirou um momento para desejar força a outras mães que estão passando por situações semelhantes. E voltou a destacar alguns dos desafios mais complexos da maternidade.

“Recebi muitas mensagens de outras mães que também passaram ou estão passando por momentos difíceis com seus filhos no hospital. Desejo toda a saúde do mundo aos pequenos de vocês e muita força para cada mamãe”, e completou:

“Ver um filho doente é uma sensação indescritível, de total impotência. Nem tudo são flores: a maternidade traz desafios diários. Resolvi dividir um pouco do meu. Graças a Deus, já estamos de volta à rotina, então fiquem tranquilos. Obrigada mais uma vez por todo o apoio”.

Caçula de Neymar

Amanda não citou Neymar em nenhum momento das postagens, e o jogador tampouco publicou algo sobre Helena em suas redes. Caçula de três filhos, a bebê completou cinco meses no início de dezembro.

A notícia Mãe da filha de Neymar atualiza estado de saúde da bebê após hospitalização foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10