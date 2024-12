TOPSHOT - Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior reacts during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 26, 2024. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

O jornal espanhol Marca divulgou, nesta quinta-feira (12/12), uma lista em que aponta os 100 melhores jogadores da temporada 2023/2024. O atacante brasileiro Vini Jr. foi eleito o melhor futebolista no período.

Segundo o veículo de imprensa, a votação contou a participação de mais de 100 ex-jogadores, jornalistas e analistas de todo o planeta.

O camisa 7 do Real Madrid era apontado por diferentes fontes como o favorito a conquistar o prêmio da Bola de Ouro, da Revista France Football.

Porém, o atleta ficou na segunda posição e foi superado pelo volante espanhol Rodri, do Manchester City

Já na eleição do Marca, Vini foi o primeiro colocado (5473 pontos), Jude Bellingham o segundo (5164 puntos) e Rodri (4802)

Com o resultado da votação, o jogador espanhol perde uma disputa realizada por um veículo do próprio país do atleta.

Top 10 do Marca

1- Vini Jr. (Real Madrid)

2- Jude Bellingham (Real Madrid)

3- Rodri (Manchester City)

4- Lamine Yamal (Barcelona)

5- Dani Carvajal (Real Madrid)

6- Erlind Haaland (Manchester City)

7- Toni Kroos (aposentado)

8- Kyllian Mbappé (PSG)

9- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

10- Harry Kane (Bayern de Munique)

Temporada 2023/2024 de Vini Jr.

Real Madrid

Com diversos momentos de protagonismo na última temporada, Vini Jr. foi para muitos o melhor jogador do planeta.

No Campeonato Espanhol (La Liga), vencido pelo time merengue, o brasileiro marcou 15 gols e deu cinco assistências em 26 partidas disputadas. Com isso, foi o sexto futebolista com mais participações diretas em tentos no torneio e entrou para o time ideal da competição.

Na Champions League, foram seis gols e quatro assistências em 10 jogos. O jogador participou diretamente em tentos em todas as fases da competições. Nas quartas de final, contra o Manchester City, contribuiu com duas assistências no primeiro jogo em Madrid. Na semifinal, marcou dois gols contra o Bayern de Munique, no primeiro duelo, na Alemanha. Também balançou a rede na final do torneio, contra o Borussia Dortmund, em 1° de junho, na Inglaterra.

Vini Jr. foi campeão, eleito o melhor jogador da competição e entrou para o time ideal da Champions.

Já na Supercopa da Espanha, ele balançou as redes três vezes na final do campeonato contra o Barcelona na vitória do Real Madrid por 4 a 1 em janeiro deste ano, na Arábia Saudita.

Seleção Brasileira

Apesar do bom desempenho no futebol de clubes, Vini Jr. não conseguiu ter o mesmo sucesso pela Seleção Brasileira.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior disputou a Copa América e foi eliminada ainda nas quartas de final para o Uruguai, nas penalidades (4-2), em julho deste ano, nos Estados Unidos. Suspenso, o camisa 7 não esteve em campo no duelo. O jogador disputou três jogos no campeonato e marcou dois gols.

Ao todo, foram 49 jogos de Vinicius na temporada, com 26 gols marcados e 11 assistências distribuídas.

Rodri

Vencedor do prêmio da Bola de Ouro, Rodri disputou 63 partidas, com 12 gols e 13 assistências na temporada. Na Eurocopa, disputada na Alemanha, a seleção do futebolista (Espanha) superou a Inglaterra na final, por 2 a 1, em julho.

Na temporada, o volante foi campeão de Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Eurocopa (eleito melhor jogador).

