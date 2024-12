crédito: No Ataque Internacional

Central Córdoba conquista Copa Argentina, frustra Boca e River e garante classificação à Libertadores (Central Córdoba venceu Copa Argentina e frustrou planos de Boca Juniors e River Plate)

O Central Córdoba bateu o Vélez Sarsfield por 1 a 0 nesta quarta-feira (11/12), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, e venceu a Copa Argentina. O título inédito garantiu a presença da equipe na Copa Libertadores pela primeira vez na história e frustrou os gigantes Boca Juniors e River Plate

O responsável por balançar as redes foi o ponta-esquerdo Matías Godoy, que anotou um golaço por cobertura aos 11 minutos do segundo tempo. O Central Córdoba não era o favorito para ficar com a taça.

Isso porque o Vélez está na liderança do Campeonato Argentino, enquanto os campeões ocupam apenas a 20ª posição. Historicamente, os Ferroviarios também possuem menor expressão em relação aos adversários da decisão.

Boca Juniors e River Plate se frustram

O título do Central Córdoba não foi positivo para Boca Juniors e River Plate. Isso porque os rivais contavam com a conquista do Vélez mirando a Libertadores de 2025.

A explicação se dá pelo fato de o River Plate, já garantido na competição continental, possuir, no momento, vaga apenas na primeira fase. Caso o Vélez fosse campeão, os Millonarios ganhariam lugar na fase de grupos.

Por outro lado, o Boca, sexto colocado do Argentino, só consegue se classificar à fase prévia do torneio. Para isso, entretanto, precisa que o River esteja na etapa de grupos.

Agora, com o título do Central Córdoba, Boca e River miram a última rodada da competição local. Para que as duas equipes saiam felizes, o Huracán, atual terceiro colocado com 46 pontos, não pode ser campeão.

A liderança está dividida entre Vélez e Talleres, ambos com 48, mas com o segundo em desvantagem no saldo de gols.

No domingo (15/12), às 19h30 (de Brasília), o Hurácan visita o Vélez Sarsfield. No mesmo horário, o Talleres recebe o Newell’s Old Boys.

Classificação do Campeonato Argentino

Vélez Sarsfield – 48 pontos (20 gols de saldo)

Talleres – 48 pontos (9 gols de saldo)

Huracán – 46 pontos

