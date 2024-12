Ex-jogador de seleção vai enfrentar o filho em partida profissional (Pai e filho podem se enfrentar )

O jogador inglês Ashley Young, do Everton, pode enfrentar o filho Tyler, do Peterborough, em partida pela Copa da Inglaterra, em janeiro.

A equipe do veterano lateral-esquerdode 39 anos disputa a Premier League (Primeira Divisão da Inglaterra). Já o time do jovem meia de 18 anos está na League One (Terceira Divisão).

Eles podem se encontrar no campo em um duelo profissional no confronto entre as equipes em 11 de janeiro (sábado), às 12h (de Brasília), no Goodison Park, pela terceira rodada da competição.

A partida pode marcar o encontro entre o pai, que começou a carreira em 2003, com o filho, que fez a estreia como profissional em outubro deste ano.

“Uau… Sonhos podem se tornar realidade. #FaCup #Momentodearrepio #YoungVsYoung“

Carreira de Ashley

O experiente jogador inglês foi revelado no Watford. Posteriormente, ele passou por Aston Villa, Manchester United, Internazionale e Everton.

Asheley foi convocado para representar a Seleção da Inglaterra em 39 oportunidades e marcou sete gols. O Atleta disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

