Titular no 7 a 1, brasileiro de 41 anos é indicado no FIFA The Best

Dante (à esquerda e em pé) foi titular do Brasil diante da Alemanha no Mineirão, no 7 a 1 pela semifinal da Copa do Mundo de 2014

É possível estar entre os melhores mesmo aos 41 anos. É o exemplo do zagueiro Dante, titular na fatídica derrota por 7 a 1 do Brasil para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014, no Mineirão, que foi indicado no prêmio FIFA The Best mesmo veterano.

Atualmente no Nice, time da França, Dante está entre os 22 defensores listados pela Fifa para integrar o time ideal da temporada 2023/24 e concorre ao prêmio no evento The Best.

Para completar o “Fifa Men’s 11”, 11 goleiros, 22 meio-campistas e 22 atacantes também foi mencionados pela entidade máxima do futebol. A votação está aberta para o público geral.

Carreira de Dante

Listado entre os melhores, Dante está no Nice há oito anos, precisamente desde agosto de 2016. No clube francês, o zagueiro brasileiro disputou 293 jogos e marcou oito gols.

Natural de Salvador, Bahia, o jogador nascido em 1983 está na Europa desde 2004, quando se transferiu do Juventude para o Losc Lille, também da França.

Dante acumula passagens por vários clubes do continente europeu, mas foi no Bayern de Munique que teve o seu auge. O brasileiro ficou na equipe alemã por três anos e disputou 133 jogos.

Na Seleção Brasileira, Dante foi campeão da extinta Copa das Confederações em 2013, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil. Ele foi titular no 7 a 1 contra a Alemanha devido à suspensão de Thiago Silva.

