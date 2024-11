Ex-jogador do América estreia na Liga dos Campeões: ‘Vou contar para os meus filhos e netos’ (Arthur Augusto de Matos Soares, de 21 anos, é jogador do Bayer Leverkusen)

Natural de Belo Horizonte e criado no bairro Serrano, na Região da Pampulha. Arthur Augusto de Matos Soares, de 21 anos, ex-jogador do América, realizou nesta semana o sonho de muitos jogadores de futebol. Ele estreou na Liga do Campeões da Europa, a Champions League, na última terça-feira (26/11), na goleada do Bayer Leverkusen sobre o Red Bull Salzburg, por 5 a 0.

Arthur entrou em campo na etapa final, quando a vitória do Leverkusen já estava sacramentada. Mesmo assim, a emoção tomou conta do jovem lateral-direito, que completou 10 partidas pelo time alemão e já contribiu com três assistências.

“Por mais que o resultado já estava encaminhado, era um momento único na minha vida”, iniciou o jogador, em entrevista ao site ge.globo.

“Desde pequeno eu sonhava com esse momento. E não poderia ser melhor. O time jogando bem, com uma vitória dentro de casa, com o apoio da torcida, foi um sentimento muito especial e eu vou guardar pro resto da minha vida. Com certeza vou contar para os meus filhos e meus netos”, ressaltou.

Carreira de Arthur

Arthur jogou na base do Cruzeiro em 2017, pelo time sub-15, antes de vestir a camisa do América no ano seguinte, também no sub-15 e sub-17. Além disso, ele teve passagem na base do Flamengo e retornou ao Coelho já no sub-20.

O bom desempenho no Coelho lhe rendeu convocações à Seleção Brasileira Sub-20 e, consequentemente, abriu portas para potências do futebol mundial. Quando a transferência foi anunciada, em 3 de abril, os 7 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos correspondiam a mais de R$ 38 milhões, um recorde para o América.

Arthur subiu ao time principal do América em 2022, inicialmente para ser a terceira opção na lateral direita, abaixo de Patric e Raúl Cáceres. Em janeiro, o clube o colocou junto aos profissionais, em vez de utilizá-lo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O técnico na ocasião era Marquinhos Santos, que emplacou grande campanha na reta final do Brasileiro de 2021 e levou o time à oitava colocação, com 53 pontos, que valeu vaga nas fases preliminares da Copa Libertadores.

A ida do América a um torneio continental foi fundamental para que Arthur ganhasse chances no Campeonato Mineiro – assim como os também pratas da casa Rodriguinho, Kawê, Carlos Alberto, Adyson e outros. Enquanto os titulares se preparavam para a Libertadores, os jovens recebiam minutagem no estadual e entraram no radar das convocações do Brasil Sub-20. Arthur foi chamado em setembro de 2022 e, desde então, não saiu mais. Na época, o Coelho já estava sob o comando de Vagner Mancini, que utilizou o lateral-direito também na Série A.

Em 2023, o América não renovou com Patric e Raúl Cáceres para depositar as suas fichas em Arthur. O clube ainda buscou no mercado da bola o veterano Nino Paraíba, de 37 anos, que viria a rescindir o contrato em maio por causa do envolvimento em esquema de manipulação de jogos em benefício de apostadores.

O América receberá 75% do valor da venda de Arthur e ficará com 10% de participação em uma transferência futura. O Dínamo Araxá tem direito aos 25% restantes. O lateral fechou com o Bayer Leverkusen até junho de 2028.

