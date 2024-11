View of the Copa Libertadores trophy before the Recopa Sudamericana 2021 final football match between Brazil's Palmeiras and Argentina's Defensa y Justicia, at the Mane Garrincha Stadium in Brasilia, on April 14, 2021. / AFP / POOL / UESLEI MARCELINO

Presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez admitiu que a sede da final da Copa Libertadores de 2025 pode ser “repetida”. Isso porque Montevidéu, capital do Uruguai que recebeu Palmeiras x Flamengo em 2021, está no páreo para sediar a decisão do ano que vem.

“A próxima final da Copa Sul-Americana será em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, e a da Copa Libertadores, Montevidéu se apresentou verbalmente, mas essa final ainda não foi tratada no Conselho Executivo (da Conmebol)”, disse Domínguez, na FanZone da Libertadores 2024, em Buenos Aires, nesta quinta-feira (28/11).

A Copa Libertadores é decidida em jogo único desde 2019, quando o Flamengo conquistou o troféu diante do River Plate no Estádio Monumental de Lima, na capital do Peru.

Desde então, apenas uma cidade recebeu a final do principal torneio continental mais de uma vez: o Rio de Janeiro.

O Maracanã foi palco do título do Palmeiras sobre o Santos em 2021, em disputa válida pela Libertadores de 2020, adiada para janeiro do ano seguinte por conta da pandemia de COVID-19.

O lendário estádio carioca voltou a sediar a decisão em 2023, no título do Fluminense diante do Boca Juniors. A decisão da Conmebol de repetir a sede se deveu ao fato de que em 2021 havia limitação de público em função da pandemia.

Novamente em Montevidéu?

Montevidéu recebeu a final entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores de 2021. Na ocasião, o time alviverde venceu por 2 a 1 na prorrogação, no Estádio Centenário.

Finais únicas da Libertadores

2024 – Atlético x Botafogo – Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina)

2023 – Boca Juniors 1 x 2 Fluminense – Maracanã, no Rio de Janeiro (Brasil)

2022 – Flamengo 1 x 0 Athletico-PR – Estádio Monumental de Guayaquil, em Guayaquil (Equador)

2021 – Palmeiras 2 x 1 Flamengo – Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

2020 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Maracanã, no Rio de Janeiro (Brasil)

2019 – Flamengo 2 x 1 River Plate – Estádio Monumental de Lima, em Lima (Peru)

