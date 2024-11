Pai de Neymar comenta futuro do craque em 2025: ‘Nunca estivemos tão livres’ (Neymar, camisa 10 do Al-Hilal)

O futuro de Neymar ainda está incerto sobre uma permanência no Al-Hilal para 2025 ou um retorno para o Brasil. O pai do camisa 10 da Seleção Brasileira, no entanto, vê tal indecisão como um leque de possibilidades para o futuro do craque.

“Nunca estivemos tão livres (para decidir para onde Neymar vai em 2025)”, disse o pai do jogador, em entrevista ao Roundcast.

O astro tem contrato com o clube saudita até junho de 2025. A imprensa do país tem noticiado que pode haver uma rescisão do vínculo já em janeiro. Com isso, um possível retorno de Neymar ao Santos passou a ser especulado e sonhado pela torcida do Peixe.

Todavia, o pai do camisa 10 vê o Al-Hilal focado no Mundial de Clubes de 2025, acreditando que o clube não vai querer se desfazer de Neymar até a competição.

“Qual é o maior projeto do Al-Hilal? É o Mundial, a coisa mais importante. E como todos os clubes, o Al-Hilal estará lá. Eles já têm a maior estrela que poderiam ter para disputar isso, um cara experiente, que joga esse tipo de competição, entendeu? Acredito que por isso eles não abrirão mão do segundo ano de contrato”. Neymar Pai

No Al-Hilal desde agosto de 2023, Neymar entrou em campo apenas sete vezes. Em outubro de 2023, o atleta teve uma séria lesão no joelho que o deixou de fora dos gramados por mais de um ano.

Em seu segundo jogo após se recuperar, o astro teve uma lesão muscular que o deixará sem jogar até o fim de 2024. Ainda assim, o pai do camisa 10 vê o filho bem adaptado na Arábia Saudita.

“Queira ou não, a Arábia está deixando ele muito feliz, está muito feliz lá. É um país que o protege, o cerca de carinho”, finalizou.

