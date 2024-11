Craque colombiano, ex-City e atacante que brilhou na Europa: conheça elenco do Racing (Time do Racing perfilado antes do jogo de volta da semifinal da Sul-Americana diante do Corinthians)

Em busca da primeira conquista de Copa Sul-Americana na história, o Racing entra em campo na tarde deste sábado (23/11), às 17h, no estádio La Nueva Olla, em Assunção, capital do Paraguai, diante do Cruzeiro na grande decisão continental. Conheça abaixo o elenco do Racing e veja todas as informações e curiosidades sobre os jogadores que podem se tornar algozes da Raposa.

Os jogadores que passaram pela Europa

No atual elenco, o Racing tem seis atletas que passaram pela Europa, continente que reúne os melhores jogadores de futebol do mundo.

O principal deles é o craque do time. Juan Fernando Quintero. Ou Quintero como é popularmente conhecido no mundo do futebol. Ou Juanfer como é chamado de forma carinhosa pelos torcedores do Racing, que já amam o craque colombiano – chegou ao clube no meio da temporada passada.

Com 31 anos, o meio campista, que foi campeão da Libertadores pelo River Plate, passou por Pescara-ITA, Porto-POR e Rennes-FRA na Europa, mas se destacou, principalmente, pelo evidente talento em jogos da Seleção da Colômbia: disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 – veja detalhes da carreira do meia.

Também campeão da Libertadores pelo River Plate em 2018, Bruno Zuculini deixou o Racing, clube que o revelou, em 2014 e foi para o Manchester City. Porém, o meia de 31 anos fez só um jogo no time inglês e foi emprestado a Valencia-ESP, Córdoba-ESP, Middlesbrough-ING, AEK-GRE, Rayo Vallecano-ESP e Hellas Verona-ITA. A passagem frustrada pelo time de Pep Guardiola terminou em 2017, e ele retornou à América do Sul no ano seguinte.

Um atleta que realmente brilhou na Europa é Luciano Vietto. Em 2014/15, logo após deixar o Racing, o atacante de 30 anos teve uma temporada de 20 gols com a camisa do Villarreal-ESP. Depois disso, ele foi ao Atlético de Madrid-ESP, Sevilla-ESP, Valencia-ESP, Fulham-ING e Sporting-POR, mas teve passagens apenas razoáveis e não tão brilhantes como no Submarino Amarelo.

Também no Villarreal, Roger Martínez teve a sua única passagem pelo Velho Continente, mas disputou só nove jogos e marcou um gol.

Os outros dois atletas do Racing que jogaram na Europa são reservas da zaga. O experiente zagueiro Leonardo Sigali, de 37 anos, ficou por três temporadas e meia no Dínamo de Zagreb e foi tricampeão da Liga da Croácia. O também defensor Germán Conti, de 30 anos, atuou por uma temporada no Benfica e foi campeão do Campeonato Português.

O grande artilheiro do Racing

Maior esperança de gols do Racing na final da Copa Sul-Americana contra o Cruzeiro, Adrián Martínez tem história pessoal marcante – se profisionalizou aos 23 anos e já foi preso -, jogou há dois anos no Coritiba, clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro, e até fez gol no Atlético, rival da Raposa – veja a matéria completa aqui.

Em 2024, o grande artilheiro do Racing tem 28 gols e sete assistências em 46 partidas, sendo o goleador máximo do clube no ano e da Copa Sul-Americana: são nove bolas na rede no torneio – mesmo número de Yuri Alberto, do Corinthians, que não joga mais a competição.

Pode promover mudança no gol?

O experiente Gabriel Arias, chileno de 37 anos, jogou todas as 12 partidas na Copa Sul-Americana e é titular absoluto do Racing. Porém, um dado chama a atenção: o goleiro defendeu um pênalti pela última vez em 27 de julho de 2021, há mais de três anos – confira detalhes aqui.

Como a final em jogo único da Sul-Americana pode ser decidido na marca da cal – caso empate persistir no tempo normal e prorrogação -, o técnico Gustavo Costas pode promover mudança no gol do clube de Avellaneda.

O Racing tem à disposição Facundo Cambeses, goleiro que foi herói há dois anos pelo Banfield, time que contava com Jesús Dátolo, ídolo do Atlético. O argentino de 27 anos, que jogou apenas nove vezes neste ano , defendeu três dos quatro pênaltis cobrados na disputa no mata-mata da Copa Argentina – leia mais sobre essa história aqui.

Alguns jogadores já até são campeões continentais

O título da Copa Sul-Americana será inédito para todo o elenco do Racing. Porém, quatro jogadores já conquistaram competições continentais por outros clubes e podem adicionar mais uma taça sul-americana na prateleira.

Agustín García Basso: zagueiro que foi campeão da Recopa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle, em 2023;

zagueiro que foi campeão da Recopa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle, em 2023; Santiago Sosa : meia que foi campeão da Copa Libertadores pelo River Plate, em 2018;

: meia que foi campeão da Copa Libertadores pelo River Plate, em 2018; Juan Quintero : meia que foi campeão da Copa Libertadores pelo River Plate, em 2018;

: meia que foi campeão da Copa Libertadores pelo River Plate, em 2018; Bruno Zuculini: meia que foi campeão da Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana pelo River Plate, em 2018 e 2019;

Elenco do Racing

Goleiros

Roberto León

Gabriel Arias – provável titular na final

Facundo Cambeses

Francisco Gómez

Defensores

Agustín García Basso – provável titular na final

Marco Di Cesare – provável titular na final

Nazareno Colombo

Gastón Martirena – provável titular na final

Juan Elordi

Germán Conti

Gabriel Rojas – provável titular na final

Leonardo Sigali

Facundo Mura

Santiago Quiros

Gonzalo Escudero

Meio-campistas

Juan Nardoni – provável titular na final

Juan Fernando Quintero – provável titular na final

Santiago Sosa – provável titular na final

Martín Barrios

Agustín Urzi

Baltasar Rodríguez

Santino Vera

Agustín Almendra – provável titular na final

Bruno Zuculini

Matías Bergara

David González Torres

Atacantes

Maximiliano Salas – provável titular na final

Adrián Martínez – provável titular na final

Roger Martínez

Luciano Vietto

Johan Carbonero

Santiago Solari

Ramiro Degregorio

Técnico

