Inglaterra goleia Irlanda e sobe de divisão na Liga das Nações (Jogadores da Inglaterra comemoraram a boa vitória sobre a Irlanda)

A Inglaterra venceu a Irlanda por 5 a 0, pela sexta rodada da Liga das Nações da Uefa, neste domingo, no Estádio de Wembley. Os gols da vitória foram marcados por Kane, Gordon, Gallagher, Bowen e Harwood-Bellis.

Com o resultado, a Inglaterra garantiu o acesso para a Liga A, a Primeira Divisão do torneio. A equipe também assegurou a primeira colocação do grupo, com 15 pontos. Já a Irlanda terminou na terceira posição e irá jogar o Playoff de rebaixamento.

Momentos importantes do jogo

Aos seis minutos da segunda etapa, o zagueiro irlandês Scales recebeu o segundo amarelo e foi expulso após falta em Harry Kane.

Logo em seguida, Kane abriu o placar para a seleção inglesa após cobrança de pênalti. Um minuto depois, após cruzamento de Livramento, a bola sobrou para Gordon, que acertou um bonito chute de primeira para o fundo das redes.

A Inglaterra ampliou com Gallagher. Após cobrança de escanteio, o camisa 4 subiu mais alto e cabeceou para o gol. Aos 30, Bowen apareceu sozinho na marca do pênalti e marcou mais um gol para o English Team.

A goleada do time da casa foi concretizada após belo passe de Bellingham, que encontrou Harwood-Bellis no meio dos zagueiros. O jovem inglês testou firme para o gol, fechando o placar.

Confira outros resultados da Liga das Nações da Uefa:

Finlândia 0 x 2 Grécia

Áustria 1 x 1 Eslovênia

Noruega 5 x 0 Cazaquistão.

