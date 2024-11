Uruguai vence Colômbia e passa Brasil: veja classificação atualizada das Eliminatórias (Jogadores do Uruguai comemoraram muito a vitória sobre a Colômbia)

A noite desta sexta-feira (16/11) no futebol sul-americano contou com a vitória do Uruguai sobre a Colômbia por 3 a 2, no Centenário, em Montevidéu, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A vitória do Uruguai fez o time ganhar duas posições na tabela e passar o Brasil e a própria Colômbia nas Eliminatórias. Veja abaixo a classificação atualizada da competição.

Os seis primeiros colocados vão ao Mundial de 2026, o sétimo disputa a repescagem e os três últimos ficam fora da competição.

Jogo que finaliza a rodada

Ainda nesta sexta (15/11), mas antes do fechamento desta matéria, Peru e Chile se enfrentam no Monumental de Lima, em jogo que começou às 22h30.

Classificação atualizada das Eliminatórias

A seguir, veja a classificação atualizada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (15/11).

Argentina – 22 pontos em 11 jogos Uruguai – 19 pontos em 11 jogos (saldo de oito gols) Colômbia – 19 pontos em 11 jogos (saldo de seis gols) Brasil – 17 pontos em 11 jogos Equador – 16 pontos em 11 jogos (saldo de seis gols) Paraguai – 16 pontos em 11 jogos (saldo de um gol) Venezuela – 12 pontos em 11 jogos (saldo de -2 gols) Bolívia – 12 pontos em 11 jogos (saldo de -14 gols) Peru – 6 pontos em 10 jogos Chile – 5 pontos em 10 jogos

Próxima rodada

As seleções ainda jogam nesta Data Fifa pela 12ª rodada das Eliminatórias. Veja quais serão os jogos:

Bolívia x Paraguai – terça-feira, 19/11, às 17h

Colômbia x Equador – terça-feira, 19/11, às 20h

Argentina x Peru – terça-feira, 19/11, às 21h

Chile x Venezuela – terça-feira, 19/11, às 21h

Brasil x Uruguai – terça-feira, 19/11, às 21h45

A notícia Uruguai vence Colômbia e passa Brasil: veja classificação atualizada das Eliminatórias foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque