crédito: No Ataque Internacional

Messi se irrita e aponta dedo para árbitro brasileiro; entenda motivo (Messi reclama com Daronco)

O meia-atacante Lionel Messi se irritou e apontou o dedo no rosto do árbitro brasileiro Anderson Daronco durante o jogo entre Paraguai e Argentina nesta quinta-feira (14/11).

Nos instantes finais do primeiro tempo, o craque foi cercado por dois marcadores e acabou desarmado. Daronco não marcou falta, o que causou a ira de Messi, aos 47 minutos.

Assim que apitou o fim da etapa inicial, o árbitro gaúcho de 43 anos viu Messi se aproximar, reclamar e apontar o dedo. As câmeras da transmissão flagraram o momento, mas não foi possível identificar exatamente o que o jogador disse.

Daronco não reagiu e ignorou as reclamações de Messi. O craque, então, voltou-se ao auxiliar brasileiro Bruno Pires para continuar as críticas.

O jogo estava empatado por 1 a 1 àquela altura. No segundo tempo, o Paraguai marcou novamente e venceu a partida por 2 a 1, no Defensores del Chaco, em Assunção, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, México e Canadá.

A notícia Messi se irrita e aponta dedo para árbitro brasileiro; entenda motivo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque