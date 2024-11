Ancelotti elogia postura do Real Madrid e aponta ‘culpado’ por lesões de brasileiros (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid)

Depois de duas derrotas consecutivas, o Real Madrid voltou a vencer. O time merengue goleou o Osasuna por 4 a 0, nesse sábado (9/11), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, com três gols do brasileiro Vinícius Junior.

Com o resultado, o time merengue chega à pausa da data Fifa em segundo na tabela, com 27 pontos, atrás do Barcelona.

“Foi um bom jogo, que começamos controlando bem, sem pressa. Quando abrimos o placar com Vini, foi melhor”, resumiu o técnico Carlo Ancelotti.

Depois das duas últimas derrotas no estádio Santiago Bernabéu, para o Barça (4 a 0) pela La Liga e para o Milan (3 a 1) na Champions, o Real Madrid tinha a obrigação de vencer o Osasuna para não aumentar a crise.

Vini Jr. abriu o placar no primeiro tempo (34′) finalizando na área após jogada que começou com uma roubada de bola de Jude Bellingham. O jogador inglês marcou o segundo do Real antes do intervalo (42′), encobrindo o goleiro Sergio Herrera.

No segundo tempo, Vini marcou mais duas vezes para fechar a goleada. Primeiro, após receber lançamento do goleiro Andriy Lunin e driblar Herreira para mandar a bola para as redes (61′). Depois, aproveitou um passe de Brahim Díaz (69′) para fechar o placar.

Lesões

A má notícia para o Real Madrid foi a grave lesão do zagueiro brasileiro Éder Militão, que sofreu “uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com afetação de ambos os meniscos” do joelho direito. O tratamento tira o jogador do restante da temporada, segundo o clube.

Além de Militão, o também brasileiro Rodrygo e o lateral-direito Lucas Vázquez também saíram lesionados, aparentemente com problemas musculares. Os três se juntam à vasta lista de desfalques da equipe (Courtois, Carvajal, Alaba, Tchouameni).

“São as exigências do calendário, que não permite aos jogadores descansar tanto quanto precisam. É um problema geral, não só nosso”, comentou Ancelotti.

