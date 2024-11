Boca Juniors tem interesse em ex-PSG e Juventus para Mundial de Clubes (Paredes em ação pela Seleção Argentina)

O Boca Juniors está mirando um nome de peso do futebol mundial para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. De acordo com o jornal argentino TyC Sports, o time Xeneize está sonhando com o retorno do volante Leandro Paredes, revelado nas próprias categorias de base do clube.

Aos 30 anos, sua possível volta ao continente sul americano se deve por uma série de fatores: sua falta de minutagem na Roma, sua ótima relação com Riquelme (dirigente do Boca) e seu amor pelo clube. A publicação ainda escreveu que “a possibilidade de retornar ao clube parece mais real do que nunca”.

Leandro Paredes está na Roma desde o meio do ano de 2023, mas perdeu espaço na equipe desde a chegada do técnico Ivan Juri?. O volante argentino ainda passou por outros grandes clubes da Europa, como Paris Saint-Germain, Juventus e Zenit.

Além disso, Paredes é figura constante nas convocações da seleção argentina. Ele esteve nas equipes que conquistaram a Copa do Mundo de 2022 e as Copas América de 2021 e 2024.

Seu contrato com o clube italiano é válido até junho de 2025, mas o Boca Juniors estuda possibilidade de fazer uma proposta pelo jogador já em janeiro. Caso não seja possível, Paredes poderia chegar ao time argentino de forma gratuita em julho, podendo assim disputar o Mundial de Clubes.

O Mundial de Clubes de 2025 ocorre entre junho e julho nos Estados Unidos. O Boca Juniors conseguiu sua vaga na competição devido sua posição no ranking da Conmebol.

