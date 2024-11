Militão e Rodrygo se machucam e devem ser cortados da Seleção Brasileira (Rodrygo tem lesão na coxa e é atendido. Situação de Militão, que também saiu, é ainda mais preocupante)

As coisas não andam boas nem para o Real Madrid nem para a Seleção Brasileira. Afinal, Rodrygo e Militão saíram lesionados ainda no primeiro tempo do jogo contra o Osasuna, neste sábado, 9/11, pelo Campeonato Espanhol.

Aos 19 minutos, Rodrygo sentiu uma lesão na coxa esquerda. Recebeu tratamento, mas teve de sair para a entrada de Brahim Díaz. O atacante ficou no banco com uma bolsa de gelo, e tudo indica que não terá condições de se apresentar para Tite.

Mas o caso de Militão é mais sério. O zagueiro, que já havia ficado oito meses inativo devido a uma lesão, aos 27 minutos foi ao ataque tentar uma cabeçada. No entanto, ao tentar subir para o lance, travou o joelho esquerdo e caiu imediatamente, gritando de dor. Foi retirado de campo na maca e levado direto ao vestiário. Raúl o substituiu.

Militão e Rodrygo

Nas próximas horas, a CBF deve divulgar o diagnóstico de Militão e a convocação de um substituto. Também deve se pronunciar sobre a situação de Rodrygo, se ele conseguirá ou não se reintegrar ao grupo que enfrentará Venezuela e Uruguai nesta Data-Fifa. O Brasil ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias, com 16 pontos, atrás de Argentina (22), Colômbia (19) e Uruguai (16, com melhor saldo de gols). O jogo contra os venezuelanos será no dia 14, em Maturín, e o duelo com o Uruguai será no dia 19, em Salvador.

