Lesionado, Neymar realiza festão do primeiro aniversário de Mavie em mansão no Rio

Lesionado, Neymar realiza festão do primeiro aniversário de Mavie em mansão no Rio (Neymar e Bruna Biancardi comemoram aniversário de um ano de Mavie na Arábia Saudita )

Neymar e Bruna Biancardi organizaram uma grande festa para o aniversário de um ano da filha Mavie. A celebração será na mansão do atacante em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, neste sábado (9/11).

Lesionado, Neymar chegou com a família ao Brasil nessa quinta-feira (7/11). Para atrações para a festa, o jogador de 32 anos contratou Mari Fernandez (sertanejo), Mumuzinho (samba) e Rogerinho (funk) para shows aos convidados.

No dia do aniversário, no dia 6 de outubro, a garotinha também ganhou uma festa em um resort de luxo na costa ocidental de Arábia Saudita.

Nova lesão de Neymar

Neymar ficou mais de um ano sem jogar devido ao rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida pela Seleção Brasileira, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias, em outubro de 2023.

Nessa segunda (4/11), na vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, por 3 a 0, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O atacante fazia o segundo jogo desde a recuperação da grave lesão, mas deixou o campo com dores na perna direita.

“Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada de mais. É normal após 1 ano acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar”, escreveu Neymar em publicação nos stories do Instagram.

Neymar havia começado a partida no banco de reservas. Ele entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e o deixou aos 42. Enquanto participou da partida, o atacante se desentendeu com adversários e protagonizou divididas fortes. O camisa 10 ainda não conseguiu marcar no retorno aos gramados, mas deu um belo chapéu que repercutiu nas redes sociais.

No total, o brasileiro disputou apenas 58 minutos desde que retornou de lesão.

A notícia Lesionado, Neymar realiza festão do primeiro aniversário de Mavie em mansão no Rio foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque