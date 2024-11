Lazio bate o Porto com gol no fim e segue com 100% de aproveitamento na Liga Europa

Lazio bate o Porto com gol no fim e segue com 100% de aproveitamento na Liga Europa (Lazio ganhou do Porto por 2 a 1)

A Lazio segue apenas conhecendo vitórias na Liga Europa. Nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, os italianos venceram o Porto por 2 a 1, com o gol do triunfo saindo nos acréscimos do segundo tempo. Romagnoli e Pedro, autor do tento salvador, marcaram para os mandantes, enquanto Eustáquio balançou as redes para o Dragão.

O resultado mantém a Lazio com quatro vitórias em quatro jogos pela competição, liderando a tabela geral de forma isolada, com 12 pontos. Já o Porto, que venceu apenas uma partida, conhece sua segunda derrota e fica com quatro pontos, na 22ª segunda colocação.

A Lazio volta a campo no domingo, às 14h (de Brasília), quando enfrenta o Monza, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Já o Porto terá clássico contra o Benfica, também no domingo, fora de casa, às 17h45, pelo Campeonato Português.

Pela próxima rodada da Liga Europa, os italianos recebem o Ludogorets, no dia 28 de novembro, às 14h45, enquanto os portugueses jogam novamente fora de casa, contra o Anderlecht, na mesma data e horário.

Os gols da partida

A Lazio saiu no frente com gol no final do primeiro tempo. Aos 49 minutos, após escanteio batido na área, Valentín Castellanos mandou a bola para cima e Romagnoli chegou completando para o gol.

O Porto chegou ao empate na segunda etapa. Aos 20, Galeno fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Eustáquio bater de primeira e empatar o duelo.

No apagar da luzes, o time da casa arrancou a vitória. Aos 46, o cruzamento da esquerda passou pela zaga e sobrou para Pedro, que dominou e bateu na saída do goleiro.

