Aston Villa perde para o Club Brugge e desperdiça chance de recuperar liderança da Champions (Club Brugge ganhou do Aston Villa pela Liga dos Campeões)

Club Brugge e Aston Villa se enfrentaram nesta quarta-feira no Jan Breydel Stadium, na Bélgica, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Com gol de Hans Vanaken, os belgas venceram por 1 a 0 e tiraram a invencibilidade dos ingleses na competição.

Com a vitória, os mandantes chegaram aos seis pontos e pularam para a 20ª colocação da Liga dos Campeões. Já os visitantes seguem com nove pontos e perderam a oportunidade de recuperar a liderança, que havia sido tomado pelo Liverpool no começo da rodada. Agora, a equipe comandada por Unai Emery aparece em quinto lugar.

O Club Brugge volta a campo no próximo domingo, às 15h15 (de Brasília), quando visitará o Beerschot pelo Campeonato Belga. O próximo compromisso do Aston Villa será sábado, às 17h, contra o Liverpool, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

O jogo

O jogo começou bem movimentado, com ambas equipes produzindo ofensivamente. A primeira grande chance, no entanto, veio aos 20 minutos do primeiro tempo. McGinn roubou a bola no meio-campo e serviu Watkins, que finalizou de fora da área e viu a bola passar raspando na trave, quase abrindo o placar para o Aston Villa.

A resposta do Club Brugge aconteceu aos 29 minutos. Ferran Jutglà recebeu, finalizou cruzado e viu Dibu Martínez fazer a defesa antes da bola carimbar a trave. Na sequência do lance, Tzolis chutou da meia-lua, e o goleiro argentino salvou mais uma vez.

O Club Brugge abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo, em um lance atípico. Dibu Martínez cobrou tiro de meta curto, e Tyrone Mings segurou a bola com a mão. Imediatamente o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Hans Vanaken não perdoou.

Shakhtar Donetsk x Young Boys

Outra partida da rodada que aconteceu nesta quarta-feira foi entre Shakhtar Donetsk e Young Boys, na Veltins-Arena, na Alemanha. Com gols de Zubkov e Sudakov, os ucranianos venceram por 2 a 1. Imeri descontou para os suíços.

Com o triunfo, o time mandante atingiu os quatro pontos e pulou provisoriamente para a 25ª colocação da tabela. A equipe visitante, por sua vez, segue com a pontuação zerada e aparece em 35º lugar, amargando a vice-lanterna do torneio.

O Shakhtar Donetsk volta a campo no próximo domingo, às 10h30, quando receberá o Zorya pelo Campeonato Ucraniano. O Young Boys volta a campo no mesmo dia, às 12h30, diante do Lugano, em casa, pelo Campeonato Suíço.

