crédito: No Ataque Internacional

PSG sofre virada do Atlético de Madrid e deixa zona de classificação da Champions League

PSG sofre virada do Atlético de Madrid e deixa zona de classificação da Champions League (O Atlético de Madrid venceu a segunda na Champions)

O Atlético de Madrid arrancou vitória por 2 a 1 de virada contra o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira (6/11), no Parc des Princes, na França. O duelo, pela quarta rodada da Champions League, teve chances para ambos os lados, principalmente para o clube francês. Mas, no último lance da partida, os espanhóis conseguiram o gol da vitória com Correa. Molina marcou o primeiro tento dos visitantes, enquanto Vitinha abriu o placar para os franceses.

Com a segunda vitória na competição, o Atlético chega a seis pontos e pula para 23ª posição. Já o PSG, que venceu apenas uma partida, fica com quatro tentos e cai para 25º lugar, saindo da zona de classificação para o mata-mata.

As equipes voltam a campo pelas ligas nacionais. No sábado, o PSG visita o Angers, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Francês. O Atlético de Madrid também joga fora de casa pelo Campeonato Espanhol, no domingo, às 12h15, contra o Mallorca.

Pela próxima rodada da Liga dos Campeões, o time francês terá outro duelo difícil, contra o Bayern de Munique, em 26 de novembro, às 17h, na Alemanha. Os espanhóis jogam na mesma data, às 14h45, e enfrentarão o Sparta Praga, fora de casa.

PSG x Atlético de Madrid

O PSG aproveitou o apoio de sua torcida e abriu o placar no início. Aos 13 minutos, Lenglet vacilou na área, Dembelé roubou a bola e tocou para Zaïre-Emery que, cara a cara com Oblak, mostrou frieza e deixou o goleiro no chão para cavar.

Só que o Atlético conseguiu o empate quatro minutos depois. Após tabelinha pela direita e cruzamento que desviou na zaga, Molina chutou cruzado sem chance para Donnarumma.

Na segunda etapa, o duelo ficou aberto e ambas as equipes buscaram a vitória. O PSG criou várias oportunidades para tomar à frente do placar, mas parou em Oblak.

Aos 47 minutos, o goleiro do Atleti pegou cruzamento na área e acionou contra-ataque com Griezmann, que virou a bola para Correa. O argentino cortou Vitinha e fez o gol da vitória no último lance.

A notícia PSG sofre virada do Atlético de Madrid e deixa zona de classificação da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press