Barcelona goleia Estrela Vermelha e entra no G8 da Liga dos Campeões (Raphinha, atacante do Barcelona)

O Barcelona visitou o Estrela Vermelha no estádio Marakana, nesta quarta-feira (6), pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa. O time catalão venceu por 5 a 2 e entrou no G8 do torneio continental. Iñigo Martínez, Lewandowski (2), Raphinha e Fermín López balançaram as redes para os visitantes, enquanto Silas Katompa e Milson descontaram para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Barcelona chegou aos nove pontos, na sexta colocação, e alcançou três vitórias seguidas. Além do Estrela Vermelha, a equipe goleou Bayern de Munique (4 a 1) e Young Boys (5 a 0). O time comandado por Hansi Flick contou com grande atuação de Raphinha, que, além do tento, contribuiu com uma assistência. Já o clube sérvio permaneceu com zero ponto, na 34ª posição.

O Barcelona volta aos gramados no próximo domingo, às 17h (de Brasília), quando visita o Real Sociedad, no Estádio Anoeta, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. No mesmo dia, às 13h, o Estrela Vermelha visita o OFK Belgrado, no Youth Stadium, pela 14ª rodada do Campeonato Sérvio.

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Barcelona logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela esquerda do brasileiro Raphinha, Iñigo Martínez se antecipou ao marcador na área e desviou de cabeça, no contrapé de Ilic, que nada pôde fazer.

Aos 27 minutos da etapa inicial, o Estrela Vermelha chegou ao empate. Após receber lançamento em velocidade, Silas Katompa, cara a cara com o goleiro Iñaki Peña, finalizou de cavadinha para marcar.

O Barcelona voltou a ficar em vantagem aos 43 minutos da primeira etapa. Ao receber na entrada da área, Raphinha arrematou forte, mas acertou a trave direita. No entanto, Lewandowski aproveitou a bola rebatida e apenas empurrou para o fundo das redes.

Aos oito minutos do segundo tempo, o Barcelona aumentou a diferença. Após cruzamento de Koundé pela direita, Lewandowski, sem marcação, aproveitou o espaço e arrematou firme para fazer.

O Barcelona ampliou a vantagem aos nove minutos da etapa complementar. Em nova jogada pela ponta direita, Koundé acertou outro cruzamento, desta vez para o brasileiro Raphinha que, da entrada da área, chutou de primeira e anotou o quarto tento do clube espanhol na partida.

Aos 31 minutos da segunda etapa, o Barcelona voltou a marcar. Após cruzamento, Fermín López dominou na área e bateu forte, alto.

O Estrela Vermelha descontou aos 39 minutos do segundo tempo. Em jogada pela esquerda, Milson dominou, carregou até a entrada da área, ajeitou e acertou arremate no ângulo direito.

A notícia Barcelona goleia Estrela Vermelha e entra no G8 da Liga dos Campeões foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press