Rodrygo lamenta fase do Real Madrid e sai em defesa de Ancelotti (Rodrygo, atacante do Real Madrid)

O Real Madrid ainda não embalou na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o clube espanhol perdeu por 3 a 1 para o Milan, no Santiago Bernabéu. O atacante Rodrygo comentou a fase do clube espanhol e garantiu foco na sequência do trabalho.

“Ninguém sabe. A gente tem um problema, não estamos conseguindo encontrar as vitórias. Foram duas semanas bem duras, porque a gente não está acostumado, principalmente, a perder jogos em casa. É tentar voltar com as vitórias, voltar a trabalhar e tentar ganhar”, começou Rodrygo em entrevista à TNT Sports.

“Não temos muito o que responder, temos que só trabalhar e tentar melhorar. Sim, é verdade que são grandes jogadores jogando juntos e sempre tem uma grande expectativa para que a gente ganhe todos os jogos, faça muitos gols e a gente também quer isso, é para isso que a gente trabalha. Infelizmente, o momento não está sendo muito bom, com essas últimas derrotas. Não tem desculpa, é trabalhar e voltar a ganhar”.

Questionado a respeito do trabalho de Carlo Ancelotti, o brasileiro saiu em defesa do treinador e assegurou que a má fase é apenas “um momento”.

“Sim, sim, com certeza, a gente está sempre do lado do mister e ele está sempre do nosso lado. A gente segue acreditando no trabalho dele e, claro, a gente sabe que é só um momento, que logo vai passar e as vitórias vão voltar, e a gente vai encontrar nossa melhor versão”, disse Rodrygo.

Bola de Ouro

O camisa 11 também falou da situação que envonveu o compatriota Vinicius Junior, que ficou com a segunda posição na Bola de Ouro. A premiação aconteceu na última semana.

“Bom, foi uma surpresa, porque acho que todo mundo, pelo menos aqui dentro do clube e nós brasileiros, a gente tinha essa expectativa de que o Vini ganhasse por tudo que ele fez na temporada. É um assunto complicado de ficar falando, não tenho muito o que falar, minha torcida era dele, se eu pudesse votar, meu voto seria dele, mas infelizmente ele não ganhou. Agora, é dar sequência ao trabalho. Foram duas semanas muito dificeis”. Rodrygo

O brasileiro também aproveitou para celebrar a vitória do Santos, cada vez mais próximo de retornar à elite do futebol brasileiro.

“Estava na torcida, foi um ano de pesadelo para nós santistas. Não queríamos estar passando por isso, mas já passou, estamos de volta agora. Vou estar sempre torcendo aqui e tendo muito carinho pelo meu clube do coração. Que ano que vem seja muito melhor”, finalizou Rodrygo.

Com o segundo revés na Liga dos Campeões, o Real Madrid caiu para a 17ª colocação na tabela geral, com apenas seis pontos. Na próxima rodada da competição, os espahóis visitam o Liverpool, dia 27 de novembro, às 17h (de Brasília).

