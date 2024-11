Liverpool goleia Bayer Leverkusen e assume a liderança da Champions League (Luis Díaz marcou três gols na vitória do Liverpool por 4 a 1 sobre o Bayer Leverkusen)

O Liverpool assumiu a liderança isolada da Liga dos Campeões nesta terça-feira (5/11), ao vencer o Bayer Leverkusen por 4 a 0, em Anfield, na Inglaterra. Luis Díaz (3x) e Cody Gakpo marcaram os gols da partida pela quarta rodada da primeira fase do torneio continental.

Além de assumir a ponta da primeira fase da competição, o Liverpool segue com 100% de aproveitamento. O gigante inglês venceu todos os quatro jogos e possui 12 pontos. Todavia, a equipe pode perder a liderança ainda nesta rodada caso o Aston Villa vença o Club Brugge nesta quarta-feira por quatro ou mais gols de diferença. O Leverkusen, por sua vez, perdeu pela primeira vez e ocupa a nona colocação, com sete unidades.

Ambos os times voltam a campo neste sábado (9/11). O Liverpool encara o Aston Villa pelo Campeonato Inglês, enquanto o Leverkusen enfrenta o Bochum pelo Campeonato Alemão.

Liverpool x Bayer Leverkusen

O primeiro tempo contou com poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados. As equipes se estudaram bastante e adotaram uma postura mais tímida. Assim, o zero persistiu no placar até o apito final da etapa inicial.

Após um primeiro tempo sem gols, o Liverpool voltou com outra postura para a etapa final. Aos 15 minutos, Luis Díaz aproveitou lindo passe de Curtis Jones, tocou por cima do goleiro Hradecky e marcou um golaço para abrir o placar para os donos da casa.

Quatro minutos depois, veio o segundo gol dos ingleses. Após boa triangulação, Salah recebeu na direita e cruzou de primeira para Gakpo. Livre de marcação, o atacante holandês testou de cabeça e ampliou o marcador para o Liverpool. Inicialmente, o tento foi anulado pelo assistente. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro validou o gol.

Luis Díaz voltou a aparecer aos 37 minutos. Como no segundo tento, Salah recebeu no lado direito do ataque e levantou a bola na segunda trave, dessa vez para o colombiano. O camisa 7 do Liverpool dominou a bola, se livrou da marcação e colocou a bola no fundo das redes do Leverkusen mais uma vez.

E a noite era toda de Luis Díaz. Aos 46 minutos, Darwin Nuñez disparou em contra-ataque e bateu em cima da marcação. Oportunista, o colombiano ficou com rebote e bateu para marcar seu terceiro gol no jogo e o quarto do Liverpool.

