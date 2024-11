Casagrande sobre nova lesão de Neymar: ‘Não vai voltar a ser o jogador que era’ (Neymar foi substituído com dores no segundo jogo após recuperação de lesão no joelho esquerdo)

No segundo jogo depois do retorno aos gramados, Neymar voltou a sentir dores e foi substituído em vitória do Al-Hilal, nessa segunda-feira (4/11), com suspeita de lesão. Na opinião do comentarista Walter Casagrande, a situação demonstra que o atacante não fez corretamente a recuperação pela ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o afastou do futebol por um ano.

“Neymar foi para o cruzeiro. Você filma dez minutinhos fazendo exercício, e o resto do dia? Ele está deitado na cama com a perna para cima? Mentira. Ele está no samba, tocando, bebendo, de pé, tirando foto com todo mundo. Ele não fez uma recuperação normal”, iniciou Casagrande, em comentário no Uol Esporte.

“Quando ele rompeu o ligamento cruzado, ele já estava fora de forma. Não foi uma contusão em uma atleta em plena forma. O cara já estava fora de forma antes, e agora, depois de um ano? Ele estava atrofiado, fora de forma e acima do peso; O tempo que ele jogou depois da lesão faz parte da recuperação dele. Ele ainda não voltou a jogar futebol, tanto que ele só entrou com o jogo morto”, acrescentou o ex-centroavante.

Casagrande também acredita que Neymar, esperança da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, não voltará ao alto nível técnico. O comentarista apontou a necessidade de o atacante levar mais a sério a recuperação para conseguir jogar minimamente bem.

“Neymar não vai voltar a ser o jogador que foi em Santos e Barcelona. Ele já não era no Paris Saint-Germain, vai ser menos depois de uma lesão dessa. Se ele não levar a sério essa lesão e tratar o joelho dele como um recém-nascido, ele não vai jogar nem 1⁄3 do que ele já jogou e não vai conseguir jogar nem mal como jogou no Paris Saint-Germain, concluiu Casão.

Lesão de Neymar

Neymar ficou mais de um ano sem jogar devido ao rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida pela Seleção Brasileira, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias, em outubro de 2023.

Nessa segunda (4/11), na vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, por 3 a 0, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O atacante fazia o segundo jogo desde a recuperação da grave lesão, mas deixou o campo com dores na perna direita.

“Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada de mais. É normal após 1 ano acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar”, escreveu Neymar em publicação nos stories do Instagram.

Neymar havia começado a partida no banco de reservas. Ele entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e o deixou aos 42. Enquanto participou da partida, o atacante se desentendeu com adversários e protagonizou divididas fortes. O camisa 10 ainda não conseguiu marcar no retorno aos gramados, mas deu um belo chapéu que repercutiu nas redes sociais.

No total, o brasileiro disputou apenas 58 minutos desde que retornou de lesão.

