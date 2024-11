Técnico do Liverpool relembra tempo com Cássio, do Cruzeiro, e manda recado

Comandante do Liverpool desde junho deste ano, quando substituiu Jürgen Klopp, Arne Slot tem ligação com Cássio, goleiro do Cruzeiro. O treinador holandês relembrou o tempo com o arqueiro e ainda deixou breve recado a ele.

Em entrevista à TNT, Arne Slot disse ter memórias de Cássio. “Eu lembro dele porque Sander Westerveld era também um dos nossos goleiros naquela época, inclusive é um ídolo no Liverpool também, conquistou quatro ou cinco troféus. Os dois estavam competindo pela mesma vaga no time titular, e acho que Cássio acabou se machucando”, iniciou.

Na sequência, o treinador brincou com o visual careca: “E, sim, ele era um jovem, e eu não sou tão velho, por mais que pareça, então não é tão estranho que um dos meus antigos companheiros esteja em atividade”. Arne Slot tem 46 anos, e o arqueiro celeste, 37.

Por fim, deixou breve recado ao cruzeirense: “Eu mando um alô para o Cássio, se ele ainda se lembrar de mim”.

Arne Slot e Cássio

Arne Slot e Cássio atuaram juntos na temporada 2008/09, pelo Sparta Rotterdam, da Holanda. Como meio-campista, o atual treinador não teve tanto destaque e jogou apenas no país natal (Zwolle, NAC Breda e Sparta Rotterdam).

