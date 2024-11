Casa de astro do Barcelona é atingida por enchente; veja vídeo (Lewandowski, jogador do Barcelona)

A ‘inundação do século’ na Espanha atingiu a casa do atacante Robert Lewandowski, do Barcelona. A entrada da residência, localizada no bairro de Castelldefels, ficou tomada pela água após o agravamento das condições ambientais na cidade. Os registros foram compartilhados nas redes sociais de Anna Lewandowska, esposa do jogador, na manhã desta segunda-feira (04/11).

O casal vive no bairro de Castelldefls, localizado numa província de Barcelona, que também acabou bastante afetado pelas fortes chuvas. Afetados com a inundação, a família Lewandowski precisou tirar uma grande quantidade de água da porta da residência nesta manhã. Anna, por sua vez, tranquilizou os seguidores após compartilhar registros habituais em seus stories.

A Aemet (Agência Estatal de Meteorologia da Espanha) declarou alerta vermelho para toda região da Catalunha, mas especialmente para província de Barcelona. Municípios como Sant Joan Despí, onde se localiza o CT do Barça, ficaram impraticáveis após as chuvas torrenciais desta segunda-feira, e o elenco precisou treinar nas dependências internas do local.

Chuvas na Espanha

A região de Valência, no leste da Espanha, se tornou um dos municípios mais atingidos com o desastre ambiental. As enchentes devastadoras, consideradas as mais severas do século – com precipitações superiores a 300 litros por metro quadrado em determinadas áreas – resultou na morte de mais de 150 pessoas nos últimos dias.

Madri, por exemplo, deslocou mais de 10 mil soldados para garantir segurança em regiões afetadas pelo DANA (Depressão Isolada de Alta Altitude) – fenômeno climático o qual o desastre está atribuído.

De acordo com o relatório divulgado pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na última quarta-feira, as inundações na Espanha já causaram mais de 211 mortes. As operações de socorro seguem buscando pessoas desaparecidas em regiões altamente atingidas pelo desastre.

O Serviço Meteorológico da Catalunha emitiu um alerta vermelho para Barcelona e Tarragona por conta do agravamento das condições ambientais. A previsão indica chuvas extremas nas próximas horas. Hospitais suspenderam cirurgias programadas, universidades cancelaram aulas e trens não vão circular entre a cidade e Madri.

