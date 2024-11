crédito: No Ataque Internacional

Lewandowski desbanca brasileiro e é eleito melhor jogador de outubro na La Liga (Lewandowski, jogador do Barcelona)

O polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mês de outubro do Campeonato Espanhol. Em três jogos, o atacante do Barcelona marcou sete gols.

Lewandowski anotou um hat-trick na vitória sobre o Alavés por 3 a 0. Depois, marcou dois gols na goleada sobre o Sevilla por 5 a 1. Por fim, encerrou outubro com duas bolas na rede durante a goleada do Barcelona no clássico contra o Real Madrid (4 a 0).

O polonês superou a concorrência de Vinicius Junior (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Álex Berenguer (Athletic Club) e Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) para ficar com o prêmio.

Além disso, se juntou aos seus colegas de time, o brasileiro Raphinha e Lamine Yamal, eleitos os melhores jogadores de agosto e setembro, respectivamente.

Em 11 jogos pelo Campeonato Espanhol, Lewandowski já marcou 14 gols e é o artilheiro isolado da competição, com o dobro de tentos do segundo colocado, Ayoze Pérez, do Villarreal.

Próximo compromisso do melhor de outubro

O Barcelona, de Lewandowski, volta a campo neste domingo (3/11), às 12h15 (de Brasília), contra o Espanyol, no Estádio Lluís Companys, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Líder da competição, o Barça tem 30 pontos conquistados. Já o Espanyol, ocupa a 17ª posição, com dez pontos.

