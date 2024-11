Jornal espanhol alfineta rotina de Adriano em favela após ‘aposentadoria’: ‘Queda no inferno’ (Adriano não joga desde 2016)

A rotina de Adriano Imperador na Vila Cruzeiro, favela onde nasceu e cresceu no Rio, ganhou destaque negativo na reportagem especial do jornal espanhol ‘Marca’. A matéria usou do estereótipo para tratar vídeos recentes do momento de lazer do ex-jogador como sua ”enésima ida ao inferno”. Referindo-se aos vícios ”preocupantes” de Didico.

A matéria diz que as recentes aparições de Adriano “preocuparam os milhares de torcedores que vibraram com o brasileiro há décadas”. Na sequência, o jornalista espanhol Javier Estepa cita um vídeo em que o ex-jogador aparece descalço enquanto bebe cerveja com os amigos pelas ruas da comunidade.

“A enésima ida ao inferno de Adriano: álcool, favelas e uma imagem que preocupa”, dizia o título. A reportagem causou uma repercussão altamente negativa nas redes sociais nesta manhã de sexta-feira (1/11), e o jornal excluiu a publicação em seu perfil no X pouco depois.

“O cara está feliz vivendo a vida com os amigos onde cresceu. Acho que vocês têm assuntos mais sérios para se preocupar por ai, não?”, questionou um internauta.

Jogo de despedida

Sem atuar profissionalmente há oito anos, desde 2016, Adriano se despedirá oficialmente dos gramados em dezembro. O Imperador anunciou um amistoso entre Flamengo e Inter de Milão, clubes que mais atuou em sua carreira, para o dia 15 no Maracanã.

“Muita gente me pedia essa despedida. Apesar de ter parado há alguns anos, faltava essa partida para finalizar de vez meu ciclo. Eu devia isso a todos que torceram e ainda torcem por mim”, anunciou Adriano nas redes sociais.

Biografia de Adriano

O futebol deixou de tomar o tempo de Adriano há muitos anos e, com isso, outros projetos ganharam corpo. No próximo dia 13 de novembro, por exemplo, o Imperador lançará sua autobiografia intitulada ‘Meu Medo Maior’ na Livraria Travessa. O evento acontecerá às 18h, no Barra Shopping, com a presença do astro.

As senhas dos interessados em participar do lançamento serão entregues a partir das 10h, na própria Livraria Travessa. Cada pessoa poderá retirar apenas uma entrada, mediante compra do livro ou apresentação de um exemplar.

A notícia Jornal espanhol alfineta rotina de Adriano em favela após ‘aposentadoria’: ‘Queda no inferno’ foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10